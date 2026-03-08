Genoa tra le stelle: battuta 2-1 la Roma, Messias e Vitinha firmano una vittoria da sogno
di R.S.
Messias su rigore porta avanti il Grifone, pareggia Ndicka, poi la zampata decisiva di Vitinha
Il Genoa regala ai suoi tifosi una serata indimenticabile, battendo la Roma di Gasperini al Ferraris. Il primo tempo resta equilibrato, con il Grifone attento in difesa e Svilar protagonista su diversi cross insidiosi, mentre la Roma controlla il possesso senza riuscire a creare vere occasioni da gol. I rossoblù mostrano compattezza, attenzione tattica e grande determinazione, chiudendo gli spazi e ripartendo con ordine, e il punteggio resta bloccato sullo 0-0 fino all’intervallo.
La ripresa si apre con un Genoa più deciso e coraggioso che prende in mano il match: al 7’ st Messias porta in vantaggio i rossoblù su calcio di rigore, conquistato per un fallo netto di Pellegrini su Ellertsson. La Roma prova a reagire e trova il pareggio al 10’ st con Ndicka sugli sviluppi di un corner, ma il Grifone non si lascia abbattere e continua a spingere, mostrando concentrazione e organizzazione in ogni reparto.
Il gol che regala la vittoria arriva al 35’ st: Vitinha ribatte in rete un pallone servito da Masini dopo una splendida azione orchestrata da Colombo, e il Ferraris esplode di gioia. È il premio a una squadra che difende con attenzione, riparte con rapidità e concretizza le occasioni con freddezza, dimostrando un gioco solido e una determinazione da grande squadra.
Quella del Genoa è una prestazione che resterà impressa nella memoria dei tifosi: grinta, cuore e tecnica si fondono in una serata perfetta, che conferma quanto questa squadra sappia far emozionare e far sognare la propria gente. Una vera e propria notte da sogno al Ferraris, che resterà a lungo nei cuori rossoblù.
