Genoa, rimonta da urlo con il Bologna: da 0-2 a 3-2 nel segno di Messias

Il Ferraris si è acceso in un pomeriggio di calcio spettacolare: il Genoa ha ribaltato il Bologna, passando da 0-2 al 3-2 grazie a una rimonta da applausi coronata dal gol decisivo di Messias. Una vittoria che resterà nella memoria dei tifosi rossoblù, frutto di determinazione, coraggio e qualche cambio strategico azzeccato.

Primo tempo complicato per il Genoa - La partita era iniziata con qualche brivido per i padroni di casa. Già nei primi minuti il Bologna aveva sfiorato il vantaggio, con Ekhator fermato in area dopo un contatto con Lykogiannis e Bijlow attento a respingere un tentativo di tiro da fuori dell’esterno greco. Il Genoa prova a rendersi pericoloso, con Vasquez e Dominguez protagonisti di alcune incursioni, ma la difesa ospite regge.

Al 35’ il gol che sembra indirizzare la sfida: Lewis Ferguson, con un destro potente da fuori area, trafigge Bijlow e porta il Bologna sull’1-0. I rossoblù provano a reagire, ma il primo tempo si chiude con il vantaggio ospite e qualche apprensione difensiva di troppo.



La seconda frazione: il Genoa non molla - Il secondo tempo si apre con il raddoppio del Bologna: Zortea sfonda sulla destra e, con una deviazione involontaria di Otoa, la squadra ospite segna l’1-2. Sembra un pomeriggio in salita per il Genoa, ma la squadra di De Rossi non si perde d’animo. I cambi strategici si rivelano fondamentali: entrano Malinovskyi e Messias, con l’attaccante brasiliano pronto a fare la differenza. Al 62’ Malinovskyi accorcia le distanze su punizione, sorprendendo il subentrato Ravaglia e riaprendo la partita. La spinta del Genoa cresce e al 78’ arriva il gol del pareggio: Ekuban, sugli sviluppi di una sponda di Marcandalli, firma il 2-2 con una girata al volo che infiamma il Ferraris.



Il sorpasso nel segno di Messias - La rete del 3-2 arriva nei minuti di recupero, al 90'+1’: Marcandalli serve Messias, che con un sinistro a giro da fuori area lascia immobile Ravaglia e regala al Genoa una vittoria incredibile. Il Ferraris esplode, i tifosi festeggiano una rimonta che dimostra carattere e resilienza.

Un pomeriggio da ricordare - La vittoria contro il Bologna è il frutto di una prestazione corale, con cambi decisivi e qualche giocata individuale da applausi. Messias è il protagonista con il gol che ribalta la partita, mentre la squadra dimostra di non mollare mai, anche in situazioni complicate.



LA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' Primo brivido in area del Bologna: Ekhator cade dopo un intervento di Lykogiannis, ma per l’arbitro Maresca è tutto regolare.

2' Lykogiannis ci prova con un tiro dal limite dell’area, che impegna Bijlow, bravo a respingere il pallone.

4' Martin calcia una punizione e prova a mettere palla in mezzo, ma Immobile allontana di testa.

5' Vasquez si spinge in avanti, controlla il pallone e serve un cross al centro, facile preda di Skorupski.

7' Colombo serve Ekhator, che cerca di lanciare Vitinha, ma il filtrante risulta troppo lungo e il pallone sfugge.

10’ Cross del Bologna con Lykogiannis, Vasquez svetta di testa e chiude la difesa.

12’ Immobile fermato per fuorigioco.

14’ Possesso palla del Bologna, con un lancio lungo per Immobile che viene anticipato da Otoa.

17’ Proteste del Genoa: dopo il tacco di Ekhator respinto da Heggem, Vitinha cade a contatto con Freuler, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore.

19’ Calcio d’angolo a favore dei padroni di casa.

21’ Incomprensione tra Rowe e Zortea, con il pallone che termina in rimessa laterale per il Genoa.

22’ Lykogiannis mette in mezzo, Ferguson stacca di testa ma non trova lo specchio della porta.

23’ Rowe crossa in modo insidioso, Ferguson non arriva all’impatto e Immobile, a rimorchio, non riesce a controllare: palla sul fondo.

24’ Dominguez prova il destro a giro, una deviazione agevola la presa di Bijlow. È un buon momento per il Bologna.

26’ Rowe entra in area superando Martin, ma l’azione viene fermata per un intervento irregolare.

27’ Martin tenta il lancio al volo per gli attaccanti, ma manca precisione e Skorupski blocca senza problemi.

29’ Accelerazione di Norton-Cuffy e cross in area, Skorupski allontana con i pugni.

30’ Si arriva alla mezz’ora al Ferraris, il punteggio resta fermo sullo 0-0.

32’ Freuler prova la conclusione di prima intenzione, ma il pallone termina addirittura in fallo laterale.

33’ Rowe mette un assist per Dominguez, che di testa non riesce a impattare per pochi centimetri.

35’ GOL BOLOGNA. Il Bologna passa in vantaggio con un gran destro da fuori area di Lewis Ferguson, che centra il palo interno destro con carambola vincente. 0-1.

37’ Il Bologna prova a sfruttare il momento favorevole, spingendosi in area: il tiro di Rowe viene murato dalla difesa genoana.

38’ Fischiato un fallo a Colombo per una spinta su Zortea.

40’ Triangolazione tra Odgaard e Immobile, la difesa del Genoa chiude con qualche apprensione.

41’ Calcio d’angolo per il Bologna.

43’ Immobile esce dall’area e prova il destro, che termina fuori misura.



SECONDO TEMPO

46' GOL BOLOGNA. Affondo di Zortea che prova l'assist per Immobile, Otoa devia alle spalle di Bijlow. 0-2.

50' Pressione insistita di Marcandalli che infine commette fallo su Dominguez.

52' Tiro dalla bandierina conquistato dal Genoa.

53' Grande occasione di Otoa. Grande stacco aereo del difensore che prova a riscattare l'autogol, vola Skorupski alla deviazione.

55' Primo cambio nel Genoa: entra Malinovskyi, esce Ekhator.

55' Secondo cambio nel Genoa: entra Messias, esce Martin.

56' Espulso Skorupski! Il portiere ospite esce dall'area, manca il rinvio e atterra Vitinha. Maresca richiamato dal VAR al monitor ma l'espulsione resta.

62' GOL GENOA. Sulla punizione Malinovsky sorprende il subentrato Ravaglia. 1-2.

63' Heggem in proiezione offensiva manca l'impatto con il pallone da ottima posizione.

66' Traversone di Vitinha direttamente sul fondo.

67' Vitinha sfiora il pari. Assist di Ellertsson, piattone destro che manca il bersaglio grosso.

68' Ammonito Immobile per fallo su Messias.

78' GOL GENOA. Sponda di Marcandalli, gran girata al volo di Ekuban che pareggia. 2-2.

80' Corner per il Genoa, forcing finale.

82' Ferguson conquista una punizione a metà campo.

83' Spunto di Zortea, fallo di Ellertsson sulla corsia di destra.

84' Colpo di testa debole di Heggem, blocca Bijlow.

86' Sinistro di Malinovskyi smorzato, facile per Ravaglia.

90'+1' GOL GENOA. Messias firma il sorpasso su assist di Marcandalli. Gran sinistro a giro da fuori area che non lascia scampo a Ravaglia. 3-2.



GENOA-BOLOGNA 3-2

RETE: 35' Ferguson, 46' aut. Otoa, 62' Malinovskyi, 78' Ekuban, 90'+1' Messias.

GENOA (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin (55' Messias); Vitinha (74' Ekuban), Colombo, Ekhator (55' Malinovskyi).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Rowe (73' Sohm), Odgaard (73' Vitik), Dominguez; Immobile (73' Dallinga).

ARBITRO: Maresca.

NOTE: espulso Skorupski, ammoniti Immobile, Malinovskyi, Ravaglia.

