Genoa, Soviero su Bijlow: "Incerto sul secondo gol del Bologna, coraggioso nelle uscite e bravo con entrambi i piedi"

"Io giudico senza farmi prendere dall'infatuazione del risultato. Bijlow è stato incerto sul secondo gol con il Bologna, che poteva costare caro, leggendo male l'azione. Poi ha compiuto un paio di belle uscite, non difficilissime, su palle lente, ma dimostrando più coraggio rispetto al suo predecessore. Inoltre si è dimostrato abile con entrambi i piedi, dote rara tra i portieri. Come valuto la sua prestazione? Sufficiente, in attesa di rivederlo all'opera".

Lo ha detto Salvatore Soviero, ex portiere del Genoa, al Derby del Lunedì, in onda su Telenord e telenord.it.

