Genoa

Genoa, assalto a Bakambu ma il Benfica vuole Ekhator

di GiovanniPorcella

17 sec
Velaria

Cedric Bakambu, nazionale congolese classe '91 attualmente al Betis, potrebbe essere il rinforzo dell’attacco rossoblu. Dopo l’arrivo di Baldanzi, ecco che il Grifone ci prova per portare a casa Cedric Bakambu. La prossima settimana potrebbe esserci un'accelerata nella trattativa, mentre rimbalzano voci di un interesse (fonte Gazzetta dello Sport) del Benfica di Mourinho per Ekhator.

