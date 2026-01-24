Genoa, assalto a Bakambu ma il Benfica vuole Ekhator
di GiovanniPorcella
17 sec
Cedric Bakambu, nazionale congolese classe '91 attualmente al Betis, potrebbe essere il rinforzo dell’attacco rossoblu. Dopo l’arrivo di Baldanzi, ecco che il Grifone ci prova per portare a casa Cedric Bakambu. La prossima settimana potrebbe esserci un'accelerata nella trattativa, mentre rimbalzano voci di un interesse (fonte Gazzetta dello Sport) del Benfica di Mourinho per Ekhator.
