Genoa. Il Genoa avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"il saluto di Venturino: "
"Dopo 12 anni" si interrompe il mio viaggio con i colori rossoblù. Da oggi inizia una nuova avventura, ma il Genoa avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, perchè mi ha dato la possibilità di essere un suo giocatore ma, ancora prima, un suo tifoso. Grazie".
Con questo messaggio su Instagram, Lorenzo Venturino si è congedato dal Genoa, in attesa di giocarsi le sue carte alla Roma. L'ufficialità del trasferimento, in prestito con diritto di riscatto, si apprende dai canali della società capitolina.
