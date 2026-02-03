Genoa, Lopez: “Soddisfatto del mercato, abbiamo migliorato la squadra. Amorim lo seguivamo da tempo”

Il dirigente rossoblu Diego Lopez ha spiegato le linee guida: “Volevamo ottimizzare per migliorare la squadra con giocatori che non avevano caratteristiche diverse. E poi difendere i nostri giocatori migliori. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro ma come De Rossi anche io sono ambizioso e quindi cercheremo di migliorare il più possibile”.

E ancora Lopez spiega: “Il mercato di gennaio è difficile perché serve per aggiustare. Amorim è stato un investimento e siamo convinti che per la mediana sia il giocatore che ci serviva. Sono andato in Portogallo e ho lavorato per prenderlo. Lo seguivamo da tempo”. In generale abbiamo fiducia nella squadra. Ostigard? “È stata una scelta per un giocatore importante. C’è stata questa opportunità per un difensore forte e siamo intervenuti per prenderlo già ora e pensare al futuro”.

E poi Norton Cuffy che è rimasto: “Lui è un giocatore importante e non ha chiesto di essere ceduto. Qui in tanti vogliono restare ed è un segnale positivo. Certo, c’è chi voleva Norton. Thorsby? Lui invece ha chiesto di andare via e così la trattativa con la Cremonese”.

Lopez è ottimista per il campionato: “La tendenza della squadra è in crescita. Il Genoa con Daniele ha una sua identità e reagisce anche quando va sotto perciò arrivano segnali interessanti. Certo per la salvezza c’è da fare, bisogna migliorare sempre e lo sappiamo. Comunque la nostra forza è il collettivo”. C’è poi la questione dei rinnovi come Martin: “A marzo parleremo con tutti”.

