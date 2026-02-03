Genoa, Lopez: “Soddisfatto del mercato, abbiamo migliorato la squadra. Amorim lo seguivamo da tempo”
di Giovanni Porcella
Il Chief of Football del Genoa Diego Lopez ha fatto il punto dopo la sessione invernale
Il dirigente rossoblu Diego Lopez ha spiegato le linee guida: “Volevamo ottimizzare per migliorare la squadra con giocatori che non avevano caratteristiche diverse. E poi difendere i nostri giocatori migliori. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro ma come De Rossi anche io sono ambizioso e quindi cercheremo di migliorare il più possibile”.
E ancora Lopez spiega: “Il mercato di gennaio è difficile perché serve per aggiustare. Amorim è stato un investimento e siamo convinti che per la mediana sia il giocatore che ci serviva. Sono andato in Portogallo e ho lavorato per prenderlo. Lo seguivamo da tempo”. In generale abbiamo fiducia nella squadra. Ostigard? “È stata una scelta per un giocatore importante. C’è stata questa opportunità per un difensore forte e siamo intervenuti per prenderlo già ora e pensare al futuro”.
E poi Norton Cuffy che è rimasto: “Lui è un giocatore importante e non ha chiesto di essere ceduto. Qui in tanti vogliono restare ed è un segnale positivo. Certo, c’è chi voleva Norton. Thorsby? Lui invece ha chiesto di andare via e così la trattativa con la Cremonese”.
Lopez è ottimista per il campionato: “La tendenza della squadra è in crescita. Il Genoa con Daniele ha una sua identità e reagisce anche quando va sotto perciò arrivano segnali interessanti. Certo per la salvezza c’è da fare, bisogna migliorare sempre e lo sappiamo. Comunque la nostra forza è il collettivo”. C’è poi la questione dei rinnovi come Martin: “A marzo parleremo con tutti”.
