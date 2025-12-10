Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Enrico Preziosi
di Roberto Rasia
Il Joker si racconta a Roberto Rasia, rivelando particolari inediti della sua avventura in rossoblù
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Enrico Preziosi, imprenditore e presidente per vent'anni del Genoa, acquistato nel 2003 e riportato in A nel 2007, trasformandolo in una realtà stabile della massima serie, per lasciare infine a un gruppo USA.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
