Genoa, Sucu: "Sul mercato faremo meglio. Con De Rossi 40 punti il prima possibile"

di Beppe Nuti

"Sul mercato a gennaio faremo meglio di quanto stiamo facendo... Abbiamo fiducia in De Rossi, speriamo che ci aiuto ad arrivare il prima possibile a 40 punti".

Lo ha detto Dan Sucu, presidente del Genoa, all'inaugurazione dello Store di Banchi nel centro storico di Genova.

Il Genoa ha in rosa 28 giocatori, la priorità è sfoltire e poi acquistare i rinforzi. Parlando ai giovani della Badia, Sucu ha annunciato anche un "sorpresa".

 

 

 

