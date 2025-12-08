Udinese-Genoa LIVE 0-1, in avvio di ripresa Vitinha sfiora il raddoppio

Il Genoa rende visita all'Udinese, fischio d'inizio alle 18, per dare continuità alla vittoria sul Verona, quarto di un poker di risultati utili consecutivi.

Il primo tempo si apre con un Genoa subito attento in fase difensiva: dopo pochi minuti Bertola e Zanoli neutralizzano due tentativi di combinazione tra Colombo e Vitinha, quest’ultimo fermato anche da un offside. L’Udinese risponde con una punizione insidiosa di Ekkelenkamp che impegna Leali, e poco dopo trova persino il gol con Davis, annullato però per fuorigioco. Il Genoa prova a rendersi pericoloso soprattutto con le accelerazioni di Norton-Cuffy, che salta Zemura e conclude a lato. Proprio Zemura, acciaccato, è costretto ad abbandonare il campo, sostituito da Rui Modesto, subito protagonista con un tiro deviato in corner su assist di Zaniolo. La partita resta intensa e fisica: Zaniolo deve ricorrere a un intervento medico dopo un duro contatto con Malinovskyi. Poco dopo il match cambia volto: il portiere bianconero Okoye commette fallo in area su Colombo, regalando al Genoa un rigore che Malinovskyi trasforma con freddezza portando i rossoblù avanti 0-1. L’Udinese tenta una reazione immediata con Davis, che però viene fermato per un gesto scomposto, mentre nel finale della frazione è Rui Modesto a provarci dalla distanza trovando ancora una volta pronto Leali, che devia in corner e manda le squadre al riposo con il Genoa in vantaggio.







LA PARTITA

PRIMO TEMPO

3' Colombo prova a dialogare con Vitinha in avanti, ma Bertola legge l’azione con perfetto tempismo e, intervenendo in scivolata, spezza sul nascere il loro tentativo.

6' Ekkelenkamp mira direttamente la porta da calcio di punizione: tiro preciso e potente, Leali respinge.

8' Zanoli interviene in scivolata con un’ottima lettura, togliendo a Vitinha la possibilità di calciare. L’azione, comunque, viene interrotta dall’arbitro per l’offside del numero 9 rossoblù.

9' L’Udinese trova il gol con Davis, ma la rete viene cancellata subito dopo per una segnalazione di fuorigioco.

13' Il Genoa si fa vedere subito con Norton-Cuffy, che attacca il lato di Zemura, lo salta e prova il sinistro: la conclusione però sfila oltre il palo.

15' Zemura deve abbandonare, al suo posto Rui Modesto.

24' L'Udinese riparte in velocità e Zaniolo serve sulla sinistra Rui Modesto, il cui tiro mancino viene sporcato da una deviazione e finisce in corner.

28' Il gioco si interrompe momentaneamente: Zaniolo resta a terra dopo lo scontro con Malinovskyi e necessita di un rapido intervento con un tampone al naso per fermare il sanguinamento.

34' GOL GENOA. Fallo da rigore del portiere Okoye su Colombo, dal dischetto trasforma Malinovskyi. 0-1

35' Davis tenta un contropiede, ma gesticola in modo eccessivo colpendo Malinovskyi: l’arbitro Maresca interrompe subito l’azione.

43' Rui Modesto calcia potente dai 35 metri, Leali si distende e devia il pallone in corner.



SECONDO TEMPO

48' Vitinha arriva al limite e calcia di destro con decisione: Okoye legge bene la traiettoria e, con un intervento reattivo, mette il pallone in calcio d’angolo. Da calcio d'angolo respinge Okoye, sulla ribattuta ci prova Masini ma la palla termina alta.

51' L’Udinese sfiora il gol: da corner la palla arriva sul secondo palo a Bertola, che prova la volée, ma Leali è velocissimo a coprire la porta e a sventare il pareggio.



UDINESE-GENOA 0-1

RETI: 34' Malinovskyi (rig).

Udinese (3-5-2): Okoye - Bertola, Kabasele, Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura (15' Rui Modesto) - Zaniolo, Davis. All. Runjac

Genoa (3-5-2): Leali - Marcandalli, Otoa, Vasquez - Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin - Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Arbitro: Maresca, assistenti Rossi e Ceolin, quarto uomo Galipò, Var Maggioni, Avar Marinelli.

