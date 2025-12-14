Genoa, De Rossi cerca l’impresa con l’Inter nella bolgia del Ferraris. Telenord in diretta

“Non mi va di dire che con l’Inter si può anche perdere. Noi vogliamo vincere sapendo che l’avversario e’ fortissimo anche perché non abbiamo una classifica che ci lascia tranquilli e quindi con l’aiuto del pubblico priveremo a fate la nostra partita “. Parole di Daniele De Rossi che sfida la super Inter di Chivu. A Marassi oltre 32000 spettatori pronti a spingere il Grifone che con Ddr pare aver svoltato. La bolgia del Ferraris può aiutare ma in tecnico rossoblu è chiaro: “Per fare punti con l’Inter servirà la partita perfetta e non sarà facile vista la caratura di Lautaro e compagni”. Da segnalare il forfait di Messias che salterà in paio di gare. Arbitra Doveri.

