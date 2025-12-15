Genoa, De Rossi tra errori e rimpianti: “Con l’Inter ce la siamo giocata fino alla fine, sconfitta a testa alta”

Daniele De Rossi incassa la sconfitta con l’Inter per 2-1 al Ferraris, ma vede il bicchiere mezzo pieno: “L’Inter ha meritato di vincere per quello che si è visto in campo. Alla fine l’atmosfera di Marassi ci ha portato a crederci nella rimonta e questa squadra, già di suo, ci crede sempre. Vero che siamo partiti bene, ma abbiamo preso gol dopo sei minuti. Li si poteva fare meglio”.

Il tecnico rossoblù riavvia il film del match: “In fase di pressione siamo andati bene, C’è stato solo un piccolo meccanismo che dobbiamo mettere a posto: evidentemente non ero stato molto chiaro. La squadra penso abbia fatto una partita degna di affrontare una squadra che è più forte di noi. Va dato merito ai ragazzi di averla tenuta aperta fino alla fine - conclude DDR e di aver onorato la bella cornice in questo stadio”.

Da martedì c’è da preparare la sfida in casa con l’Atalanta di Palladino. Ma la partita con l’Inter ha fatto ancora capire per l’ennesima volta che la squadra dovrà essere rinforzata specialmente in difesa, in attesa del recupero di Ostigard. Dietro la coperta è corta e spesso vi sono lacune preoccupanti da parte di giocatori giovani. Positivo invece l’apporto di Vitinha autore di un gran gol. E qui i rimpianti sono per il tempo perso visto che il portoghese non ha quasi mai agito con Vieira come punta.

