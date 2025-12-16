Tafferugli tra tifosi, il Genoa: "Condanna della violenza e solidarietà a Forze dell'Ordine"
di m.m.
Il Genoa ha diffuso il seguente comunicato stampa:
Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre. Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo.
