Genoa, le opinioni di Pernat, Pruzzo, Onofri e Cafiero dopo la sconfitta con l'Inter

"Il Genoa non era partita male, ma il gol preso dopo cinque minuti è stato come un pugno in faccia da Tyson...", ha esordito Carlo Pernat commentando a We Are Genoa la sconfitta con l'Inter. "Ci sono due campionati, uno di A1 e uno di A2, la differenza si è vista quando Lautaro ha spostato Marcandalli con una spallatina. Il Genoa doveva sperare che l'Inter non fosse al massimo e al contempo avrebbe dovuto mettere in campo moltissima grinta, sono mancate entrambe le cose. L'importante è concentrarsi sulle correzioni da effettuare nel mercato di gennaio", ha sottolineato il bomber Roberto Pruzzo. "Il primo tempo è sembrato quasi un allenamento per l'Inter, nella ripresa aggiustando un po' le cose c'è stato più equilibrio" ha aggiunto capitano Claudio Onofri. "Io tutto questo dominio dell'Inter non l'ho visto al punto di dover dire meno male che ce ne hanno fatto solo due", ha chiosato il professor Ferdinando Cafiero.

