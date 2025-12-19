Il Genoa sfida l'Atalanta, De Rossi: "Speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi"

Non ci gira intorno il tecnico del Genoa Daniele De Rossi a inquadrare il match di domenica sera al Ferraris contro l’Atalanta: “Per me questa avventura in rossoblu è una nuova esperienza che mi sta piacendo molto, speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi in questa ultima gara a Marassi nel 2025, è quello l’obiettivo di ogni partita che si gioca in casa”.

Il pensiero va ai tifosi ma anche alla formazione di Palladino: “Diciamo che abbiamo reagito bene alla sconfitta con l’Inter. Domenica è una partita importante, è un’altra gara dove vogliamo portare via dei punti ad una squadra molto forte, in netta ripresa. Li abbiamo affrontati poco tempo fa, li abbiamo studiati, sappiamo che hanno giocatori di grandissima qualità e l’allenatore è un tecnico in grande slancio: sarà una partita difficilissima”.

De Rossi fa poi il punto sugli infortunati: “Ostigard ha recuperato, si è allenato ma bisogna valutare come reagirà a questo lavoro. Invece abbiamo perso Cornet e Gronbaek”.

Infine gli auguri del mister ai genoani: “Buon Natale, buona festa a tutti quanti. Ancora grazie per l’accoglienza, speriamo di poter restituire questo affetto al Ferraris domenica sera con una bella vittoria”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.