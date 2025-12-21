Genoa beffato 0-1: dopo una gara intera in dieci per il 'rosso' a Leali in apertura, cede all'Atalanta solo al 94'

Genoa beffato nel recupero, dopo una gara intera giocata in dieci contro l'Atalanta per l'espulsione al 4' di Leali. Il Grifone ha giocato alla pari coi nerazzurri e ha sfiorato anzi il vantaggio con Vitinha (palo), Colombo e Malinovsyi, ma proprio quando si profilava un pari dal sapore morale di vittoria ecco al 94' il gol di Hien, complice un'uscita non ineccepibile di Sommariva, che pure era stato decisivo in un paio di occasioni. Davvero una beffa cocente.

La sfida si apre subito con un episodio decisivo: al 3’ Norton-Cuffy commette un’ingenuità, Leali è costretto a uscire su Maldini e commette fallo, ricevendo il rosso; De Rossi corre ai ripari sostituendo Martin con Sommariva. Nonostante l’inferiorità numerica, il Genoa prova a rendersi pericoloso, con Malinovskyi che calcia una punizione dai 35 metri respinta da Ederson e con altre iniziative che mettono alla prova la difesa nerazzurra. L’Atalanta si fa vedere soprattutto dalla distanza con Ederson e Vasquez, ma la retroguardia rossoblù e Carnesecchi mantengono inviolata la porta. Anche nei minuti finali del primo tempo ci sono azioni pericolose, ma tra chiusure decisive di Frendrup e interventi attenti di Vasquez, il punteggio resta fermo sullo 0-0.

Nella ripresa il Genoa parte forte: al 47’ Norton-Cuffy avanza sulla fascia e mette al centro un pallone per Vitinha, il cui tiro colpisce il palo. L’Atalanta risponde subito con Musah, che costringe Frendrup al corner; anche Ederson tenta la conclusione, senza fortuna. La partita prosegue con numerosi duelli individuali e azioni da entrambe le parti: Zappacosta e Samardzic cercano di creare pericoli, Frendrup continua a chiudere con efficacia, e il VAR conferma alcune decisioni arbitrali come il tocco di mano di Otoa giudicato regolare. Il Genoa costruisce altre occasioni, con Colombo che si libera di due uomini e Samardzic che lascia sfuggire l’atalantino su un colpo di testa, ma Carnesecchi e il muro difensivo tengono a bada le conclusioni da fuori area di Ellertsson e Zalewski.

A decidere il match è un episodio nel finale: al 90’+4 Sommariva sbaglia l’uscita e Hien anticipa Vasquez, trovando il gol che regala la vittoria all’Atalanta per 1-0. Nonostante il forcing dei rossoblù e le numerose occasioni create, la squadra di casa non riesce a trovare il pareggio, condizionata anche dall’inferiorità numerica subita nei primi minuti.



LA PARTITA

PRIMO TEMPO

3' Ingenuità di Norton-Cuffy, Leali deve uscire su Maldini commettendo fallo, rosso inevitabile. De Rossi richiama Martin per il dodicesimo Sommariva.

12' Punizione dai 35 metri per il Genoa, se ne incarica Malinovskyi ma il pallone viene ribattuto da Ederson.

15' Conclusione dalla lunga distanza di Ederson, pallone oltre la traversa.

17' Tiro di Vasquez, respinge Carnesecchi.

28' Il Genoa gioca a viso aperto malgrado l'uomo in meno. Angolo per i rossoblù, colpo di testa impreciso da parte di Marcandalli, pallone sul fondo.

34' De Ketelaere cerca Kolasinac, il difensore nerazzurro non indirizza in porta.

37' Vitinha finisce a terra dopo un contatto con De Roon, ma l’arbitro Abisso lascia proseguire, giudicando l’intervento regolare.

39' Frendrup interviene con tempismo spegnendo l’azione avversaria; ne nasce un corner per la formazione bergamasca, affidato alla battuta di Maldini. Sul corner nulla di fatto.

43' Lancio in verticale per Scamacca, ma Vasquez legge bene la situazione e interviene in anticipo sul numero nove azzurro.



SECONDO TEMPO

47' Progressione irresistibile di Norton-Cuffy sulla fascia, palla tesa al centro che Ekuban manca per un soffio; l’azione prosegue con Vitinha che scarica il destro a colpo sicuro, ma il palo respinge la conclusione.

49' Replica nerazzurra. Musah penetra con decisione in area e induce Frendrup a rifugiarsi in corner; dalla bandierina Bernasconi trova Ederson, la cui conclusione però esce debole e imprecisa.

52' Zappacosta accompagna l’azione offensiva e prova a mettere il pallone in mezzo, ma il cross non trova compagni e il possesso torna ai rossoblù.

57' Primo cambio della partita: fuori Maldini, dentro Samardzic che prende subito il primo giallo della partita.

62' Frendrup chiude ancora una volta su Musah, neutralizzando il pericolo e ricevendo gli applausi del pubblico.

64' Ederson recupera palla su Ekuban, ma l’arbitro Abisso giudica il contatto irregolare: punizione per il Genoa.

68' Dentro Thorsby e Colombo per Ekuban e Malinovskyi. Subito dopo nell'Atalanta entrano Zalewski e Sulemana per Bernasconi e Zappacosta.

73' Abisso lascia correre dopo un tocco di mano in area di Otoa, con il braccio considerato però attaccato al corpo; il VAR conferma prontamente la scelta dell’arbitro.

75' Sulemana punta Marcandalli in un duello individuale, ma il difensore rossoblù anticipa perfettamente i tempi e neutralizza l’avversario, facendogli perdere il controllo del pallone.

77' Altra occasione Genoa: Samardzic si lascia sfuggire Colombo, che approfitta dell’occasione per staccare di testa su un calcio piazzato, ma Carnesecchi respinge con sicurezza.

80' Il Genoa conquista una punizione da circa 30 metri: Ellertsson calcia verso il centro, ma il tiro viene bloccato dal muro avversario.

85' Colombo si libera di due avversari in area, ma al momento di calciare di sinistro non trova la precisione e il suo tiro viene respinto.

87' Grande parata di Sommariva. Zalewski lascia partire un rasoterra insidioso da fuori area, ma il portiere del Genoa interviene con sicurezza e concede solo un corner, neutralizzando il pericolo.

90'+4' GOL ATALANTA. Sommariva sbaglia l'uscita e Hien anticipa Vasquez segnando il gol nerazzurro. 0-1.



GENOA-ATALANTA 0-1

RETE: 94' Hien

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli-Otoa-Vasquez; Norton Cuffy-Frendrup-Malinovskyi (68' Thorsby)-Ellertsson-Martin (4' Sommariva); Vitinha (82' Masini)-Ekuban (68' Colombo). All. De Rossi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon-Hien-Kolasinac (82' Krstovic); Zappacosta (69' Zalewski)-Ederson (82' Brescianini)-Musah-Bernasconi (69' Zappacosta); De Ketelaere; Scamacca-Maldini (57' Samardzic). All. Palladino.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

NOTE: espulso Leali al 4' per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Samardzic, Zalewski, Thorsby.

