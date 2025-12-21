Genoa-Atalanta: probabili formazioni, Telenord in diretta dalle 20,15

Genoa

Il Grifone cerca riscatto dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter per 2-1 e vuole vendicare il ko di Bergamo in Coppa Italia

Stasera alle 20,45 allo stadio Ferraris si gioca Genoa-Atalanta, match della 16ª giornata di campionato. Il Grifone cerca riscatto dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter per 2-1, mentre i bergamaschi, reduci dal 2-1 al Cagliari, vogliono confermare il buon momento. Le due squadre si sono già incontrate di recente in Coppa Italia al Gewiss Stadium, con una netta vittoria atalantina per 4-0. Oggi, al Ferraris, i rossoblù proveranno a cambiare il copione davanti ai loro tifosi.

Telenord segue la partita in diretta, con un'edizione speciale di Stadio Goal, in onda dalle 20,15, con Giovanni Porcella e Vittoria Fracassi affiancati da Andrea Torti, Claudio Onofri, Beppe Nuti, Giampaolo Pastorino e Gessi Adamoli.

Probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

