Genoa-Lazio è un caso: Lotito non vuole giocare e chiede il rinvio, ma la Lega non cede

Il match Genoa-Lazio per ore era diventato un caso scottante per la serie A. Dopo la scomparsa del Papa, il calcio italiano si è fermato e alcune partite sono state rinviate a domani alle 18,30. Ma la Lazio si è ribellata e da subito il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha chiesto alla Lega lo spostamento ad altra data in accordo con la Federazione.

Lotito addirittura avrebbe appreso il rinvio mentre la squadra stava già per imbarcarsi all'aeroporto Colombo per volare a Roma. La Lazio ha anche chiesto di omaggiare il Santo Padre e anche per questo non intendeva giocare col Genoa.

Scelta - Ma la Lega non ha ceduto e la sfida tra rossoblù e la Lazio è in programma domani alle 18,30. Intanto molti tifosi del Genoa sono comunque arrabbiati per il rinvio a causa di dover rinunciare alla partita visto che si giocherà in un giorno lavorativo. E poi c’è il caso dei rimborsi. Erano attesi al Ferraris oltre 32000 spettatori ma molti non saranno presenti.

Il prossimo impegno - La Lazio probabilmente non giocherà invece la partita in programma contro il Parma in calendario sabato quando ci saranno i funerali di Papa Francesco

