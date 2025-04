LIVE Genoa - Udinese 1-0: botta di Zanoli per il vantaggio rossoblù

Alla ricerca di punti, poi il salto di qualità. Il Genoa di Patrick Vieira torna allo stadio 'Ferraris' - tutto esaurito - per centrare un altro passo in avanti in chiave salvezza: di fronte c'è l'Udinese di Runjaic orfana di Thauvin ma formazione comunque ostica da affrontare.

Mister Vieira recupera Vitinha, Messias e Otoa ma dal primo minuto. In panchina anche Onana e Miretti, non al meglio dopo l'attacco influenzale. Malinovskyi di nuovo titolare così come Martin, che ha scontato la squalifica

Prima del fischio d'inizio, passerella d'onore per i ragazzi dell Genoa Under 18 e per mister Gennaro Ruotolo, freschi vincitori della Viareggio Cup. Applausi dagli spalti e foto di rito sotto la Gradinata Nord, con il trofeo in mano.

Scende in campo anche la solidarietà: all'ingresso dei cancelli in vendita 20mila bandierine rossoblù, i cui proventi andranno al progetto hospice Il Guscio dei Bimbi dell'ospedale Gaslini di Genova

LA CRONACA

5' - prima occasionissima per il Genoa: Malinovskyi invita Sabelli a salire, cross da destra perfetto per la testa di Thorsby che gira con precisione, si supera Okoye

10' - Pinamonti troppo debole! Il Genoa recupera palla nella trequarti avversaria, Malinovskyi serve a sinistra la punta che ha tempo di controllare e prendere la mira, la conclusione troppo morbida viene respinta da Okoye

11' - gioco fermo per lo scontro tra Masini ed Ehizibue e Masini: poco dopo si rialzano entrambi

23' - si rivede il Genoa dopo una fase in cui l'Udinese ha controllato il gioco un po' di più: l'azione in contropiede non viene sfruttata da Zanoli

26' - arriva il primo cartellino del match, per Frendrup: diffidato, salterà il prossimo match contro l'Hellas Verona

34' - ancora Genoa, altra chance per Pinamonti: il cross di Thorsby lo scova in area, colpo di testa troppo schiacciato e debole, sopra la traversa

37' - segna Lucca ma solo dopo aver trascinato a terra De Winter: gol non valido

41' - azione tutta in velocità del Genoa che coinvolge Pinamonti, Frendrup e Thorsby: il passaggio di quest'ultimo viene deviato e non arriva al compagno in mezzo all'area: ma i rossoblù premono

Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero

LA RIPRESA

Si riparte al Ferraris con gli stessi 22 in campo: subito una grande chiusura di Vasquez su Lucca

46' - L'Udinese si divora il vantaggio: passaggio arretrato di Atta per Lucca, che mette clamorosamente fuori

51' - il Genoa spreca tutto: scivola Solet con Zanoli che gli soffia il pallone, passaggio in mezzo per Pinamonti che incespica, pallone comodamente tra le braccia di Okoye

Ancora problemi per Masini, che si accascia a terra: al suo posto Onana

74'' - Leali salva il Genoa: parata d'istinto sul colpo di testa di Modesto

75' - Ekuban pescato dal cross di Sabelli, non inquadra lo specchio

76' - IL GENOA VA IN VANTAGGIO CON ZANOLI: se ne va Ekuban sulla sinistra, il cross in area viene deviato da Okoye, ma dall'altra parte Zanoli scarica il destro in rete

81' - Genoa vicino al raddoppio: rasoiata di Ekuban con il mancino, sulla respinta di Okoye Thorsby non trova la porta: ma c'è deviazione. Sul corner successivo svetta Vasquez, palla che sfiora la traversa

LE FORMAZIONI

GENOA (4-2-3-1) - Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez (dall'82' Matturro), Martin; Frendrup, Masini (dal 55' Onana); Zanoli (dall'82' Messias) ,Malinovskyi (dal 68' Ekuban), Thorsby (dall'82' Kassa); Pinamonti All. Vieira

UDINESE (4-4-2) - Okoye; Ehizibue (dal 78' Kristensen), Bijol, Solet, Kamara; Atta (dal 68' Lovric), Zarraga (dal 68' Modesto), Karlstrom, Ekkelenkamp (dal 60' Payero); Bravo (dal 78' Pafundi), Lucca All. Runjaic

AMMONITI - Frendrup, Thorsby (G); Lucca, Ekkelenkamp (U)

Arbitro sig. Perenzoni

