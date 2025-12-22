Genoa

Genoa, archiviata l'accusa penale di A Cap all'ad Blazquez

La causa penale intentata da A Cap contro Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, è stata definitivamente archiviata.

La dott.ssa Nutini, giudice per le indagini preliminari, ha così valutato l’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura in base all’esposto di ACM-Delegate, società del gruppo ACAP (in aggiornamento).

 

 

