Genoa, archiviata l'accusa penale di A Cap all'ad Blazquez
di Redazione
17 sec
La causa penale intentata da A Cap contro Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, è stata definitivamente archiviata.
La dott.ssa Nutini, giudice per le indagini preliminari, ha così valutato l’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura in base all’esposto di ACM-Delegate, società del gruppo ACAP (in aggiornamento).
