Natale in casa Genoa: i giocatori portano regali speciali agli abbonati (VIDEO)

Il Natale è arrivato in casa Genoa in modo speciale. Alcuni protagonisti della squadra – Vitinha, Frendrup, Thorsby, Massa e Monterubbiano – hanno preso parte a un’iniziativa dedicata ai tifosi più fedeli del club. In occasione delle festività, i giocatori hanno personalmente consegnato regali agli abbonati, trasformando la tradizionale atmosfera natalizia in un momento di vicinanza tra squadra e supporter.

L’iniziativa, pensata per rafforzare il legame con la tifoseria, ha permesso ai fan di incontrare i propri beniamini e ricevere piccoli doni in un clima festoso. Oltre alla consegna dei regali, i giocatori hanno scambiato qualche parola con gli abbonati, regalando sorrisi e foto ricordo, rendendo l’evento un’occasione unica per vivere la magia del Natale insieme al Grifone.

Questo gesto sottolinea l’attenzione del Genoa verso i propri sostenitori e l’importanza di condividere momenti di festa con chi sostiene la squadra durante tutta la stagione, creando un legame ancora più forte tra campo e tribuna.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.