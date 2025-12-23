Natale in casa Genoa: i giocatori portano regali speciali agli abbonati (VIDEO)
di R.P.
Vitinha, Frendrup, Thorsby, Massa e Monterubbiano hanno portato doni ad alcuni dei tifosi più fedeli
Il Natale è arrivato in casa Genoa in modo speciale. Alcuni protagonisti della squadra – Vitinha, Frendrup, Thorsby, Massa e Monterubbiano – hanno preso parte a un’iniziativa dedicata ai tifosi più fedeli del club. In occasione delle festività, i giocatori hanno personalmente consegnato regali agli abbonati, trasformando la tradizionale atmosfera natalizia in un momento di vicinanza tra squadra e supporter.
L’iniziativa, pensata per rafforzare il legame con la tifoseria, ha permesso ai fan di incontrare i propri beniamini e ricevere piccoli doni in un clima festoso. Oltre alla consegna dei regali, i giocatori hanno scambiato qualche parola con gli abbonati, regalando sorrisi e foto ricordo, rendendo l’evento un’occasione unica per vivere la magia del Natale insieme al Grifone.
Questo gesto sottolinea l’attenzione del Genoa verso i propri sostenitori e l’importanza di condividere momenti di festa con chi sostiene la squadra durante tutta la stagione, creando un legame ancora più forte tra campo e tribuna.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Il Genoa sfida l'Atalanta, De Rossi: "Speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi"
19/12/2025
di Giovanni Porcella