Genoa, Vieira: "Da qui in poi dobbiamo alzare il livello. Miretti in gruppo, rientrano Vitinha e Messias"

Attesi oltre 30mila tifosi allo stadio 'Ferraris' per il prossimo impegno del Genoa in casa contro l'Udinese, dopo il successo dell'iniziativa di martedì scorso in cui il club aveva aperto i cancelli del 'Signorini' in occasione dell'allenamento dei giocatori: "E' una cosa che volevamo fare prima. E' importante avere questo rapporto con i tifosi perché io ho sempre chiesto loro di essere presenti, abbiamo chiesto tantissimo a loro ed era importante dare loro qualcosa indietro" - afferma mister Vieira che esordisce in conferenza stampa ringraziando i tifosi rossoblù

Contro l'Udinese tre rientri importanti, e un sospiro di sollievo: "Miretti si è allenato con la squadra stamattina, farà parte del gruppo. Rientrano Messias, Vitinha e Otoa. E’ molto positivo per noi perché per questa partita è importante avere tutta la squadra a disposizione. Otoa? E’ un giocatore arrivato in un momento un po’ difficile, non era pronto a giocare ma ora sta lavorando bene. Da oggi all’ultima partita della stagione lo vedremo sul campo".

Sull'avversario: "L'Udinese è un avversario molto fisico con qualità individuale. A Udine abbiamo vinto 2-0, è vero che il rosso ha facilitato un po' la partita. Abbiamo giocato veramente bene e domani dobbiamo fare il massimo per provare a vincere. Non sarà facile perché non ci sono partite facili. Dobbiamo essere molto concentrati, aggressivi e giocare con intensità".

Su Onana: "E' un giocatore aggressivo che vince tanti duelli. Ha avuto un piccolo problema all'adduttore, ieri si è allenato da solo nella giornata ieri mentre oggi è tornato in squadra"

Sull'obiettivo da raggiungere a questo punto della stagione: "E' quello di fare passo avanti verso la salvezza. E' vero che abbiamo fatto un passo in avanti con la vittoria contro il Lecce ma non abbiamo fatto ancora niente. Non dobbiamo perdere il focus e siamo pronti a fare il massimo".

Su Masini? "Sta crescendo come giocatore. Ricordo che nelle prime partite era un po' timido sul campo mentre ora è diventato un giocatore importante per noi. Gioca con più fiducia e negli ultimi tempi ha portato più competizione a centrocampo. Sono contento perché con Badelj, Frendrup, Onana e anche Kassa, che può giocatore in quel ruolo, ci sono più opzioni".

Vieira torna sull'ultima partita contro la Juventus, da cui il Genoa è uscito a testa alta ma senza punti: "Contro le big abbiamo sempre combattuto. Ma alla fine abbiamo perso e significa che dobbiamo crescere. Dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli perché sono quelli che ci fanno vincere o perdere. I complimenti sono belli ma alla fine non abbiamo preso punti. E questo mi dà fastidio specialmente quando la squadra merita il punto. E’ questo il livello che dobbiamo alzare, dobbiamo essere più uniti. La rete presa contro la Juve non mi ha fatto dormire la notte. Potevamo fare meglio nell’aspetto difensivo".

Infine, il mister commenta la vittoria dell'under 18 alla Viareggio Cup, a cui Vieira aveva assistito: "Io ho visto dei giovani della nostra società che erano molto determinati a vincere. Mi è piaciuto lo spirito, la determinazione della squadra e sono andati a cercare questa vittoria. Dal punto di vista della competitività hanno dimostrato qualcosa di importante per il futuro"

