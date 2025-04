Vieira ringrazia così i 2000 tifosi a Verona: “In casa e in trasferta, la gente del Genoa vince sempre”

Sceglie i social Patrick Vieira per ringraziare gli oltre duemila tifosi presenti al Bentegodi di Verona.

Dopo il pareggio per zero a zero il mister ha avuto un pensiero per i sostenitori rossoblù: “In casa e in trasferta la gente del Genoa vince sempre. Questo tifo merita la Serie A, grazie del vostro supporto!”

Già dopo aver commentato la gara in sala stampa Vieira aveva detto: “Avere duemila persone così fuori casa è stato un aiuto per noi”.

Prossimo impegno - E a Pasquetta il Genoa tornerà in campo al Ferraris contro la Lazio. Si attendono ancora una volta oltre trentamila spettatori, pubblico ormai che non fa più notizia a livello nazionale, col contatore che a fine stagione supererà i 600mila presenti (mancheranno 32.000 tifosi in meno visto che il match con la Juve era a porte chiuse). Insomma il popolo del Grifone da tre anni si colloca nella zona nobile della serie A in quanto a spettatori.

Il punto- Contro la Lazio intanto il tecnico Vieira proverà il difficile recupero di Malinovskyi che ha saltato il match col Verona. Si attendono i pareri dei medici.

foto dal profilo Instagram di Patrick Vieira

