Genoa: Vieira conta i resti, per Como i rossoblù sono in emergenza

Il Genoa va ko con la Lazio, ma i problemi non sono questi. Perdere con i biancocelesti ci sta, (prima battuta d’arresto in casa nel 2025), ma dopo l’espulsione di Otoa che ha dato il via libera alla Lazio restano tanti problemi soprattutto di infermeria per Vieira in vista della trasferta di Como. Miretti ha finito la stagione, Malinovskyi ha problemi, così come Onana e Matturro, Ekuban è fuori uso e Zanoli era in panchina ma inutilizzabile. Cornet è lontano dal rientro, idem Cuenca. Ci sarà da fare la conta sui resti da poter mandare in campo a Como.

Peccato per la sconfitta al Ferraris dopo una serie di vittorie che hanno messo in sicurezza la classifica. Il Genoa però ha palesato di nuovo difetti in attacco. Le occasioni ancora sullo 0-0 le ha avute soprattutto Pinamonti che ha buttato al vento la possibilità di dare il vantaggio a Leali e compagni. Pinamonti non fa gol da due mesi ed è un problema. E poi c’è Vitinha che non segna e pare involuto.

Vieira a fine partita ha comunque difeso la squadra che in effetti ha sempre lottato e rifiuta l’idea di un gruppo senza stimoli: “No, non credo. Sono sempre stato orgoglioso della squadra, da quando sono arrivato, e questa squadra ha sempre fatto vedere la voglia di competere. Anche nei momenti difficili avuti in questa gara, lo spirito era quello giusto. La differenza era la qualità della Lazio e il fatto del cartellino rosso ha cambiato le cose”.

Ma ora c’è da finire la stagione che prevede però un calendario da brividi. Dopo il Como ci saranno il Milan, il Napoli, l’Atalanta e la chiusura a Bologna. Infine da dimenticare la protesta dei tifosi andata in scena dopo 15’ della partita. Contestare gli orari folli decisi dalla Lega Calcio era giusto, ma il lancio di petardi e altro in campo è inaccettabile.

