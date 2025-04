Genoa in dieci uomini, la Lazio vince 2-0 a Marassi: per i rossoblù è la prima sconfitta in casa nel 2025

La Lazio passa 2-0 a Marassi, i gol di Castellanos e Dia piegano il Genoa che perde l'imbattibilità casalinga mantenuta fin qui dall'inizio del 2025. Pesa non poco l'espulsione di Otoa dopo 22 minuti, non un grande esordio da titolare per il difensore danese che viene punito per la trattenuta su Castellanos. Maxi recupero nel primo tempo, gioco fermo per circa 5 minuti per lancio di fumogeni da parte dei tifosi della Gradinata Nord, uno dei quali colpisce il portiere biancoceleste Mandas

Nella ripresa cambia interpreti Vieira che inserisce i giovani: Venturino, Ahanor e nel finale Ekhator non portano la scossa sperata e i biancocelesti trovano anche il raddoppio con Dia. imbucata dell'ex Rovella. Anche la Lazio in dieci negli ultimi 20 minuti, intervento pericoloso di Belahyane che appena entrato viene espulso.

Genoa raggiunto dal Como a 39 punti, proprio la squadra lombarda sarà il prossimo avversario domenica prossima

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3' Subito in avanti il Genoa con uno spunto interessante di Vitinha. Bravo Mandas a bloccare in uscita

6' Ci prova la Lazio con una serie di cross, ma il Genoa si difende con ordine e non rischia nulla

10' Possesso palla prolungato del Genoa, a caratterizzare una fase di sostanziale studio

13' Occasionissima per il Genoa con Pinamonti, decisiva la parata di Mandas

18' - lancio di fumogeni da parte dei tifosi della Gradinata Nord che costringe l'arbitro a fermare il gioco per 3-4 minuti. Si riparte dopo il ripristino della visibilità

22' - espulso Otoa: la Lazio infila il Genoa per vie centrale con il difensore che spinge Castellanos al limite dell'area: nessun dubbio per Ayroldi

30' - vola Leali sulla conclusione di Lazzari che calcia bene scivolando, Poi il Genoa spazza via sugli sviluppi del corner

32' - la Lazio sblocca con un'acrobazia di Castellanos: la palla di Pellegrini trova l'argentino, destro al volo che buca Leali

45' - problemi per Lazzari, entra Pedro al suo posto

Il primo tempo si chiude dopo 8 minuti di recupero

SECONDO TEMPO

Nessun ulteriore sostituzione nella ripresa, al 56' una grande chance per la Lazio: sul cross dal fondo di Pellegrini, arriva Rovella in spaccata che non trova la porta: essenziale il disturbo di Thorsby

60' - si fa vedere il Genoa: Vitinha conquista un calcio d'angolo, schaiccia bene Vasquez ma non puo' dare troppa forza. Vieira inserisce Venturino proprio per Vitinha

65' - raddoppia la Lazio, zampata di Dia sul filtrante dell'ex Rovella. Leali battuto per la seconda volta

72' - anche la Lazio in dieci uomini: l'arbitro Ayroldi va a rivedere il pestone di Belahyane, appena entrato, su Thorsby, e decreta il cartellino rosso dopo che in un primo momento aveva estratto il giallo

Squadre spaccate e non troppo ordinate nel finale: a Marassi finisce 0-2 per la Lazio

GENOA (4-2-3-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin (dal 68' Ahanor); Frendrup, Masini (dall'80' Ekhator); Norton-Cuffy (dall'80' Sabelli), Vitinha (dal 60' Venturino), Thorsby; Pinamonti (dal 69' Messias). All.: Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari (dal 45' Pedro), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (dal 68' Belahyane); Marusic, Dia (dal 68' Vecino), Zaccagni (dal 89' Hysay); Castellanos (dal 89' Noslin). All.: Baroni.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta; assistenti Di Gioia e Moro; quarto ufficiale Cosso; al var Paterna, avar Fabbri.

Ammoniti: Rovella, Belahyane (L); Pinamonti, De Winter, Sabelli (G)

Espulsi: Otoa (G)

