Genoa-Lazio, Vieira espulso a fine gara: "Fatico a capirne il motivo. I miei giocatori non hanno mai mollato"

Non solo Otoa e Belhayane, anche l'allenatore del Genoa Patrick Vieira è stato espulso dall'arbitro Ayroldi: è successo subito dopo il fischio finale

Ai microfoni di DAZN, il tecnico rossoblù ha dichiarato di non aver compreso fino in fondo il motivo di questa decisione: "Ho parlato con arbitro, ho detto ciò che penso. Faccio fatica a capire la mia espulsione. Ogni tanto quando perdi possono saltare i nervi. I giocatori non hanno mai mollato, abbiamo giocato contro una squadra di qualità. Era molto difficile, dobbiamo continuare a crescere"

Esordio in negativo per Otoa, espulso dopo 22 minuti: "La decisione dell'arbitro dobbiamo accettarla: la reazione è stata positiva, non siamo riusciti purtroppo a fare gol. L'espulsione ha cambiato la partita. Era il suo debutto, lui è un giocatore bravissimo con tanta qualità. Lui è giovane e deve continuare a crescere: in questo momento sicuramente non sarà semplice, ma la squadra gli sarà vicina e lavoreremo con lui, credendo come abbiamo sempre fatto".

Nella ripresa spazio a tanti giovani, da Venturino al ritorno di Ahanor: "Giocano perché meritano di giocare. Sono due ragazzi giovani, abbiamo visto la qualità di Venturino, ha qualità per saltare l'uomo ma è ancora giovane. Honest ha personalità e qualità, anche lui è un giocatore importante per il futuro. Anche Ekhator è entrato benissimo. E' importante creare spazio per questi giovani".

Fra quattro giorni il Como, Vieira spera di recuperare qualche giocatore infortunato ma sicuramente non ci sarà Miretti, che dovrà operarsi alla spalla: "Il rinvio della partita è stato difficile perché abbiamo perso Matturro, Miretti, Ekuban e Zanoli. Miretti si farà operare lunedì e penso sia finita la stagione. Gli altri aspettiamo" - conclude Vieira

