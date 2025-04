Verona-Genoa 0-0 (LIVE): Leali salva su Mosquera

Il Genoa rende visita al Verona di Paolo Zanetti cercando punti per l'obiettivo decimo posto fissato da Patrick Vieira. Nell’ultimo turno, i rossoblù sono riusciti a imporsi per 1-0 sull’Udinese di Runjaic, mentre l'Hellas ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Torino allenato da Pierpaolo Vanoli. Entrambe le squadre stanno disputando un campionato positivo e mirano a consolidarsi nella parte nobile della classifica.

VERONA-GENOA 0-0

VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bernede, Bradaric; Mosquera, Sarr (Livramento). Allenatore: Paolo Zanetti.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Badelj, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia.

AMMONITI: Ghilardi, Mosquera (V), Masini (G). Giallo per proteste all'allenatore dell'Hellas, Zanetti.

RIPRESA - Nessun cambio per Vieira. Zanetti invece sostituisce Sarr al rientro in campo: al posto dell'attaccante svedese c'è Livramento.

FINE PRIMO TEMPO - Marchetti fischia dopo un minuto di recupero e si va all'intervallo a reti inviolate. L'occasione più limpida è stata dell'Hellas, con un ottimo Leali in risposta al numero di Mosquera. Tra i rossoblù, buona prova di Vitinha, capace da solo con le sue fiammate di mettere in apprensione la difesa avversaria.

41' - Altro giallo, stavolta per Mosquera che non frena la sua corsa su Vasquez impegnato a rinviare il pallone. In precedenza, ammonito per proteste anche l'allenatore degli scaligeri, Paolo Zanetti.

36' - Doppio salvataggio di Leali: prima salva di piede su Mosquera (molto bello il controllo al volo del giocatore dell'Hellas), poi controlla in due tempi il tiro-cross di Duda. Quella di Mosquera è l'occasione più limpida della partita finora, ma il portiere del Grifone è stato davvero reattivo.

30' - Giallo anche Masini, che interviene in ritardo su Bernede a metà campo.

23' - Giallo per Ghilardi, che stende un Vitinha scatenato: l'attaccante rossoblù si era lanciato da solo in profondita, inevitabile il cartellino per il difensore veronese.

22' - Ci prova anche Vitinha, ma il destro del portoghese è preda di Montipò. Leggera prevalenza rossobòù nel possesso palla.

15' - Verona che prova a farsi vedere con uno schema su calcio di punizione, ma l'occasione resta lontana dal concretizzarsi. Il calcio piazzato è stato assegnato per un fallo di De Winter su Sarr, il secondo consecutivo del difensore rossoblù.

12' - Brivido Leali, che anticipa Sarr su retropassaggio di Vasquez: l'attaccante del Verona aveva segnato proprio contro il Torino, nella giornata precedente, in una situazione simile.

5'- Genoa in attacco, con un'iniziativa di Miretti che porta Martin alla conclusione: il suo destro dal limite è però smorzato dalla difesa avversaria.

PARTITI! - Verona in completo blu, Genoa in divisa bianca da trasferta.

