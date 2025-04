Verso Como-Genoa: l'allievo Fabregas sfida il mentore Vieira

Entrambe a 39 punti in classifica dopo 33 giornate, entrambe sicure - anche se manca la certezza matematica - di giocare in Serie A anche il prossimo anno. Como e Genoa si sfideranno all'ora di pranzo con la pancia già piena ma con l'ambizione di terminare il campionato nel migliore dei modi, nel mirino il decimo posto occupato attualmente dal Torino che attualmente dista 4 punti.

Come arriva il Genoa - Se da una parte il Como ha perso uno dei suoi giocatori rivelazione, Assane Diao, 8 reti da quando è arrivato a gennaio, dall'altra i rossoblù non avranno a disposizione diversi giocatori: sicuro assente è Miretti, che si opererà alla spalla lunedì, fuori anche Onana e Cornet, in dubbio Ekuban, Zanoli e Malinovskyi, mentre Otoa sarà squalificato - così come Patrick Vieira

La sfida nella sfida - Fra l'altro il primo incrocio da allenatori fra Cesc Fabregas e Patrick Vieira ha il sapore di una partita di Premier League inglese: il talento spagnolo arrivo' all'Arsenal nel 2004, giovanissimo, un anno prima che il francese lasciasse i Gunners per sbarcare in Serie A con la maglia della Juventus.

Di fatto Fabregas prese il posto di Vieira in quel magnifico Arsenal vincitore di campionato, Coppa di Inghilterra e Community Shield nell'arco di due stagioni: lo spagnolo ha sempre ribadito di avere un ottimo ricordo del tecnico di Dakar: "E' sempre stato un leader dentro e fuori dal campo. Un grande uomo, io lo rispetto. Poi ho preso il suo posto e lui è andato alla Juventus. E’ stato devastante e perfetto, meraviglioso, è un uomo vero. Peccato che domenica non ci sarà per squalifica" - ha detto Fabregas in conferenza pre-gara

Vis a vis - Domenica, anche se a distanza, il primo scontro tra i due allenatori, che in questa stagione seppur tramite percorsi diversi hanno lasciato un'impronta definita della propria idea di calcio, portando a termine l'obiettivo di questo anno. Alle 12.30 al 'Sinigaglia' di Como un lunch match da non perdere, fra il mentore e l'allievo.

Squadra arbitrale - L'arbitro designato per la sfida di domenica è il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, al primo incrocio in carriera con la squadra rossoblù. Assistenti Carbone e Peretti, quarto uomo Marchetti. Var e aVar Pezzuto e Massa

