Como-Genoa 1-0: un gol di Strefezza basta ai lariani, i rossoblù sfiorano più volte il pari ma tornano a casa a mani vuote

Il Genoa perde di misura a Como, per effetto di un gol di Strefezza, al termine di una gara equilibrata in cui i rossoblù hanno avuto più volte il pallone del vantaggio o del pari. Una sconfitta che delude, ma che certo non fa troppo male.



Fabregas conferma le previsioni della vigilia e schiera Caqueret per lo squalificato Perrone mentre sarà Strefezza a sostituire l'infortunato Diao (stagione finita) nel trio di trequartisti che agirà alle spalle di Cutrone. Vieira, sostituito in panchina dal vice Wilson, stravolge l'undici iniziale mandando in campo i giovani Kassa e Ahanor; Ekhator terminale d'attacco preferito a Pinamonti. Prima del fischio d'inizio, viene osservato un minuto di silenzio per papa Francesco.



Il Genoa, in maglia bianca, parte benissimo e sfiora il gol al primo affondo ma il giovane Kassa calcia altissimo da due passi. Il Como risponde al quarto d'ora con Ikoné, il cui tiro viene deviato sul fondo. Le due squadre giocano con grande attenzione e cautela, a buon ritmo ma senza rischiare. Attorno alla mezz'ora cresce il Genoa: malinteso tra Vojvoda e Butez, che manca l'uscita: ne approfitta Ahanor da posizione molto defilata, sinistro sulla base del palo. Poi segna Thorsby ma in netto fuorigioco. Finisce il primo tempo senza altre emozioni. Nella ripresa Kassa lascia il posto a Messias ma il tema della gara non cambia, con le due squadre molto attente a non rischiare. A infrangere l'equilibrio è Strefezza all'ora di gioco, con un sinistro preciso su assist di Cutrone a sua volta imbeccato da Nico Paz. Vieira, sostituito in panchina da Wilson, corre ai ripari: dentro Pinamonti e Vitinha, fuori Ahanor ed Ekhator. Ma la gara non sembra deviare dal binario percorso fin dall'inizio. Al minuto 84 il Genoa reclama un rigore: Martin cade in area, ma l'arbitro giudica regolare il contrasto con Van der Brempt. Nei secondi finali di recupero Pinamonti sfiora il pari ma il Como si salva, l'azione era peraltro viziata da fallo dell'attaccante rossoblù.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

4' Occasionissima per il Genoa. Cross di Norton-Cuffy, pallone per Kassa che calcia altissimo da due passi.

7' Strefezza prova ad avanzare sulla trequarti ma viene chiuso in raddoppio.

9' Cross per Cutrone, pallone leggermente lungo che viene bloccato da Leali.

10' L'ex genoano Goldaniga anticipa Ekhator in fallo laterale.

14' Como vicino al gol: sinistro di Ikoné, deviazione decisiva e palla sul fondo, fuori di pochissimo.

23' Traversone di Vojvoda deviato da Frendrup, pallone che si alza a campanile, uscita in presa alta di Leali.

28' Palo del Genoa. Malinteso tra Vojvoda e Butez, che manca l'uscita: ne approfitta Ahanor da posizione molto defilata, sinistro sulla base del palo.

33' Gol di Thorsby, ma il norvegese è in evidente posizione di fuorigioco al momento dell'assist di Norton-Cuffy



SECONDO TEMPO

46' Primo cambio nel Genoa. Entra Messias per Kassa.

55' Ci prova Cutrone, ma l'azione è viziata da fallo di mano dell'ex milanista

59' GOL COMO. Nico Paz serve Cutrone che confeziona l'assist a Strefezza, sinistro preciso che batte Leali. 1-0

67' Cambio doppio nel Genoa: dentro Pinamonti e Vitinha, fuori Ahanor ed Ekhator. Poco dopo nel Como escono Strefezza e Cutrone per Gabrielloni e Fadera.

81' Entra anche Zanoli al posto di Thorsby.

84' Il Genoa reclama un rigore: Martin cade in area, ma l'arbitro giudica regolare il contrasto con van der Brempt.

90' Sono 5 i minuti di recupero. Nei secondi finali Pinamonti sfiora il pari ma il Como si salva.



COMO-GENOA 1-0

RETE: 59' Strefezza.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Gondaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza (71' Gabrielloni), Nico Paz, Ikone (77' van der Brempt), Cutrone (71' Fadera). Allenatore: Cesc Fàbregas.

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy (88' Sabelli), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Kassa (46' Messias); Masini, Thorsby (81' Zanoli), Ahanor (67' Pinamonti); Ekhator (67' Vitinha). Allenatore Patrick Vieira (squalificato, in panchina Wilson).

ARBITRO: Arena di Torre del Greco, assistenti Carbone di Napoli e Peretti di Verona, quarto ufficiale Marchetti di Ostia Lido; Var Pezzuto di Lecce, Avar Massa di Imperia.

NOTE: ammoniti Nico Paz, Vasquez.

