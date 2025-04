Genoa in emergenza a Como, Vieira: “Ma noi vogliamo far bene. Pinamonti? Abbiamo fiducia al 100% in lui”

“Zanoli vedremo se potrà giocare, anche Vitinha è in dubbio. Messias si è allenato bene e giocherà”. Così Vieira ha fatto il punto in vista del Como aggiungendo che anche Onana e Malinovskyi sono out. L'allenatore è stato squalificato e non sarà in panchina a Como, a farne le veci ci saranno il vice Kristian Wilson e il collaboratore Aitor Unzué

Il Genoa, dice il mister, vuol finire bene la stagione è torna sul match con la Lazio: “Quell’espulsione ci è costata tanto. Peccato perché avremmo potuto giocarcela. Abbiamo avuto però molte opportunità per segnare prima di lui”.

E così il discorso scivola sul problema offensivo, con Pinamonti che ha perso la via della rete: “Lui è un bravo giocatore. È solo un momento passeggero se non fa gol. Tutti noi abbiamo la piena fiducia in Pinamonti. Mi piace perché si sacrifica per tutti”.

A Como un altro esame e Vieira concorda: “Vorrei vedere il gruppo che possa crescere in queste ultime gare. Intanto ringrazio Fabregas per le parole su di me. Io contraccambio. L’ho conosciuto all’Arsenal e sebbene fosse giovane aveva dimostrato già di essere intelligente e lo sta dimostrando”

Infine il tecnico assicura che domani nell'undici titolare ci sarà qualcuno dei tanti giovani fatti esordire in Serie A quet'anno: i più papabili sono Ekhator e Venturino

