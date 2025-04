Como-Genoa LIVE 0-0: palo di Ahanor e gol annullato a Thorsby

Como e Genoa condividono la dodicesima posizione in classifica con 39 punti, ben distanti dalla zona retrocessione. Allo stadio Sinigaglia va in scena l'anticipo meridiano valido per la 34ª giornata di Serie A. Numerose le defezioni da entrambe le parti. Tra i rossoblù mancheranno Otoa, squalificato dopo il rosso rimediato contro la Lazio, e Vieira, fermato dal giudice sportivo per l'espulsione a fine gara. Non disponibili per infortunio Miretti (stagione terminata), Matturro, Malinovskyi, Ekuban, Cornet, Onana e Cuenca. Zanoli e Vitinha, pur non al meglio, sono stati comunque convocati. Anche il Como deve fare i conti con diverse assenze: oltre allo squalificato Perrone, out fino a fine stagione Diao, Dossena e Sergi Roberto.

Fabregas conferma le previsioni della vigilia e schiera Caqueret per lo squalificato Perrone mentre sarà Strefezza a sostituire l'infortunato Diao (stagione finita) nel trio di trequartisti che agirà alle spalle di Cutrone. Vieira, sostituito in panchina dal vice Wilson, stravolge l'undici iniziale mandando in campo i giovani Kassa e Ahanor; Ekhator terminale d'attacco preferito a Pinamonti. Prima del fischio d'inizio, viene osservato un minuto di silenzio per papa Francesco.



Il Genoa, in maglia bianca, parte benissimo e sfiora il gol al primo affondo ma il giovane Kassa calcia altissimo da due passi. Il Como risponde al quarto d'ora con Ikoné, il cui tiro viene deviato sul fondo. Le due squadre giocano con grande attenzione e cautela, a buon ritmo ma senza rischiare. Attorno alla mezz'ora cresce il Genoa: malinteso tra Vojvoda e Butez, che manca l'uscita: ne approfitta Ahanor da posizione molto defilata, sinistro sulla base del palo. Poi segna Thorsby ma in netto fuorigioco.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

4' Occasionissima per il Genoa. Cross di Norton-Cuffy, pallone per Kassa che calcia altissimo da due passi.

7' Strefezza prova ad avanzare sulla trequarti ma viene chiuso in raddoppio.

9' Cross per Cutrone, pallone leggermente lungo che viene bloccato da Leali.

10' L'ex genoano Goldaniga anticipa Ekhator in fallo laterale.

14' Como vicino al gol: sinistro di Ikoné, deviazione decisiva e palla sul fondo, fuori di pochissimo.

23' Traversone di Vojvoda deviato da Frendrup, pallone che si alza a campanile, uscita in presa alta di Leali.

28' Palo del Genoa. Malinteso tra Vojvoda e Butez, che manca l'uscita: ne approfitta Ahanor da posizione molto defilata, sinistro sulla base del palo.

33' Gol di Thorsby, ma il norvegese è in evidente posizione di fuorigioco al momento dell'assist di Norton-Cuffy





COMO-GENOA 0-0

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Gondaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikone, Cutrone. Allenatore: Cesc Fàbregas.

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Kassa; Masini, Thorsby, Ahanor; Ekhator. Allenatore Patrick Vieira (squalificato, in panchina Wilson).

ARBITRO: Arena di Torre del Greco, assistenti Carbone di Napoli e Peretti di Verona, quarto ufficiale Marchetti di Ostia Lido; Var Pezzuto di Lecce, Avar Massa di Imperia.

