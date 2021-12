Genoa, stasera la carica dei tifosi alla squadra

di Redazione

Alle 18.30 in piazza De Ferrari un corteo con bandiere e striscioni, si dirigerà l'area del Porto Antico dove alloggiano i giocatori

I tifosi del Genoa si sono dati appuntamento questa sera alle 18.30 in piazza De Ferrari, per l'avvio di un corteo che poi, con bandiere e striscioni, si dirigerà verso l'NH Hotel del Porto Antico per dare la giusta carica alla squadra in vista del derby, in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Ferraris.

"Facciamo vedere chi sono i genoani", scrivono ancora i tifosi rossoblu nel volantino virtuale che in queste ore sta circolando sulle chat e via social, per chiamare a raccolta il popolo della Nord.

Un derby, quello di domani che si giocherà in un clima a dir poco elettrico dopo l'arresto del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e con un Genoa alle prese con i soliti problemi legati all'infermeria.