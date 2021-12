Genoa, Aguilera a Telenord: "Genoani sarete nel mio cuore fino all'ultimo giorno della mia vita"

di Matteo Angeli

Pato Aguilera, il Genoa e Genova. Un amore eterno. Gli si illuminano gli occhi quando guarda dalle finestre di Telenord piazza De Ferrari illuminata a festa.

Pato Aguilera ospite di We are Genoa ha parlato del suo Grifone. "Shevchenko senza giocatori non può fare miracoli - le sue parole - dobbiamo aspettare che abbia la squadra al completo, o al massimo che recuperi qualche pedina fondamentale. Questa nuova società ha grandi idee, mi hanno spiegato bene chi sono, lasciamoli tranquilli. Sono sicuro che a gennaio faranno gli acqusti giusti e il prossimo anno una squadra forte davvero. Ne servono almeno sette per allestire una rosa competitiva. Io il Genoa lo vedo sempre in tv. Mi rincuora il fatto che anche la Sampdoria non mi sembra messa molto meglio. Venerdì sarò allo stadio, dobbiamo vincere a tutti i costi. Ai genoani dico: vi voglio bene, sarete nel mio cuore fino all'ultimo giorno della mia vita".