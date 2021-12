Genoa, Johannes Spors è il nuovo general manager rossoblù

di Alessandro Gardella

Nel giorno del derby, l'ex direttore sportivo del Vitesse è stato ufficializzato come nuovo responsabile dell'area sportiva del club rossoblù

Poche ore al derby della Lanterna e il Genoa ha annunciato il nome del nuovo direttore sportivo. Si tratta di Johannes Spors, ex ds del Vitesse, dove deteneva il primato di più giovane a ricoprire quel ruolo nel campionato olandese. Spors arriva al Genoa dopo aver lavorato per diversi anni all'Hoffenheim e al Lipsia al fianco di Ralf Rangnick, attuale allenatore del Manchester United.

Questo il comunicato ufficiale del club rossoblù che dà il benvenuto a Spors: "Johannes Spors è il nuovo General Manager, Football del Genoa. Nato a Heidelberg, in Germania, il 17 agosto 1982, Spors ha lavorato in Bundesliga come Responsabile scouting per Hoffenheim, RB Lipsia e Amburgo, prima di diventare nel 2020 Direttore Tecnico del Vitesse, carica con cui è diventato il più giovane Direttore dell’Eredivisie. Il Genoa Cfc e 777 Partners danno il benvenuto a Johannes Spors e gli augurano buon lavoro nel Club più antico d’Italia".