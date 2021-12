Genova, Bucci inaugura il Winter Park: "Ci venivo da bambino, sempre emozionante"

di Alessandro Gardella

Via al Luna Park mobile più grande d'Europa. Taglio del nastro da parte del sindaco di Genova: "Andare ai baracconi fa parte della nostra cultura"

Luci, colori e tanta voglia di divertirsi nel Winter Park che prende il via nella giornata di sabato e fino al 16 gennaio rimarrà nella zona di Piazzale Kennedy, a Genova. All'inaugurazione del luna park mobile più grande d'Europa è intervenuto anche il sindaco Marco Bucci, che ha tagliato il nastro e ai microfoni di Telenord ha raccontato così le sue sensazioni riguardo al primo giorno del Winter Park: "E' una bellissima tradizione della nostra città. Venivo qua da piccolo, ci sono venuto con i miei figli e ora vengo da sindaco. Andare ai baracconi fa parte della nostra cultura ed è un qualcosa che continuerà. Divertiamoci e compensiamo quei momenti magari meno positivi della vita con queste attrazioni che sono per i grandi e per i piccini".