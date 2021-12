Genova, il Natale dei genovesi si accende con il tradizionale Mercatino di San Nicola

di Anna Li Vigni

Aperto al pubblico già dal 3 dicembre mentre l'8 dicembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale e il corteo storico

Dopo un anno di assenza il Mercatino di San Nicola ritorna nella sua piazza tradizionale. "La città di Genova ci è mancata ma quest'anno con tanti sforzi siamo riusciti a tornare nella nostra piazza", spiega Loris Pellini, tesoriere dell'Associazione Volontari Mercatino di San Nicola.

Quest'anno le associazioni presenti in piazza sono ancora di più. Oltre a quelle con una postazione fissa c'è la possibilità di usufruire di uno spazio per farsi conoscere ovvero un banchetto volante, offerto liberamente a qualunque realtà associativa che voglia far conoscere la propria organizzazione. La piantina della disposizione del mercatino è stata modificata per garantire il distanziamento nel rispetto delle norme anti-Covid.

Il Mercatino, fin dalla sua prima edizione, è nato per dare visibilità alle associazioni di volontari. Quindi per contattare l'Associazione di volontariato del Mercatino di San Nicola, ci si può rivolgere alla pagina facebook e Instagram.

Due i progetti importanti invece che questa edizione del mercatino sostiene. Uno riguarda l'Abeo Liguria Onlus che ospita bambini affetti da tumori e leucemie, in cura presso l'Ospedale Gaslini di Genova ne La Grande Casa dei Capitani Coraggiosi. L'altro invece consiste in una borsa lavoro dedicata ad una donna che ha subito una violenza e che vuole tornare a vivere.

Il tema di quest'anno è quello del "Non essere soli".