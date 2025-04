25 aprile, “D’Oro. Il sesto senso partigiano”: conto alla rovescia per lo spettacolo al teatro Nazionale di Genova

Lo spettacolo - D’Oro. Il sesto senso partigiano.

Il 25,26 e 27 aprile il Teatro Ivo Chiesa risuonerà di voci e presenze che prenderanno vita e saranno testimonianza viva, Ottanta anni dopo la liberazione della città di Genova, in uno spettacolo in cui Giorgina Pi, artista residente del teatro Nazionale di Genova, cura la drammaturgia e la regia.

In scena quattro interpreti due attrici e due attori di grande passione molto cari alla regista: Monica Demuru, Valentino Mannias, Francesco Patanè e Aurora Peres. Insieme agli attori un giovane "coro" composto da ragazzi e ragazze, che hanno risposto alla call chiamata pubblica in cui si chiedeva simbolicamente, "chi sono per te i nuovi e le nuove partigian®".

«In un ideale passaggio di testimone - leggiamo dalle prime note di Giorgina Pi al lavoro di creazione - gli attori raccoglieranno la luminosa memoria dei partigiani e delle partigiane, facendo rivivere sul palco la forza e la bellezza delle loro parole, per condividere quel sogno di libertà e fratellanza che ha contribuito a fare l'Italia. Una sorta di atto psicomagico o una forma di reincarnazione possibile e necessaria rispetto alle loro singole storie personali.

D'oro. Il sesto senso partigiano prende forma come un sogno di un gruppo di ragazzi e ragazze che si domandano cos'è stata la Resistenza. In un sogno incontrano partigiani e partigiane (Mirella Alloisio, Mario Ghiglione, Aldo Tortorella, Gianna Radiconcini, Mario Candotto, Ivonne

Trebbi, Gustavo Ottolenghi, Luciana Romoli, Paolo Orlandini) fino a diventarlo loro stessi/e.

Le storie di quegli uomini e donne si mescolano allo studio delle videointerviste di quegli stessi partigiani/e (contenuti nel sito dell'Anpi) e a invenzioni e immaginazioni. Questo doppio binario di racconto, letterario e video, è la base del testo e lo spunto di lavoro per attori e attrici che ad esso mischiano il loro stesso sogno di incarnare un/a ribelle che ha liberato l'Italia dal nazifascismo.

Più che mai, in questo viaggio che è per me "D'Oro. Il sesto senso partigiano" il messaggio di fare arte come 'forma di disobbedienza', per tornare alle illuminanti parole del professor Giovanni De Luna, è il mio modo per ricongiungere poesia e politica. E, quel "sesto senso" dei giovani partigiani e partigiane di 80 anni fa è un istinto poetico e disobbediente, che si reincarna in forma di sogno e cuce insieme i materiali storici per farli diventare teatro e arte.

Avremmo voluto venti ore per raccontare tutte le storie! Per la drammaturgia dello spettacolo ne ho scelte nove e creato una tessitura narrativa che rimanda a fonti diverse. Una parte del racconto è frutto del lavoro di riprese fatte sulle montagne liguri».

In scena gli attori: Monica Demuru (Gianna Radiconcini; Luciana Romoli); Valentino Mannias (Gustavo Ottolenghi; Aldo Tortorella); Francesco Patanè (Mario Candotto; Mario Ghiglione);

Aurora Peres (Mirella Alloisio; Ivonne Trebbi); i giovani attori-nuove partigiane - Silvia Filza, Pietro Muzzini, Mouhamed Ndiay, Khadija Seye incarnano le parole di Paolo Orlandini.

La replica pomeridiana del 25 aprile, alla presenza del Presidente della Repubblica - Sergio Mattarella - sarà trasmessa in diretta su Rai Radio3, main media partner del progetto.

