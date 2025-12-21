Capodanno a teatro tra Fantozzi e Woody Allen: risate, circo e commedia per salutare il nuovo anno
di steris
Torna al teatro Ivo Chiesa 'Fantozzi. Una tragedia' di Livermore da Villaggio, dal 27 al 31 dicembre
Brindare al nuovo anno dal palcoscenico: a Genova il Capodanno si festeggia a teatro con tre spettacoli tra comicità, circo contemporaneo e grandi classici.
Al Teatro Ivo Chiesa va in scena “Fantozzi. Una tragedia”, con Gianni Fantoni e la regia di Davide Livermore: una rilettura teatrale esilarante del ragioniere più famoso d’Italia, in cartellone dal 27 al 31 dicembre, con brindisi speciale nella serata di San Silvestro.
Il 31 dicembre il Teatro Gustavo Modena ospita “Deserance” della compagnia Circo Zoè, uno spettacolo che mescola acrobazie, danza e musica elettronica, seguito da un brindisi con il pubblico.
Al Teatro Eleonora Duse, dal 27 dicembre al 4 gennaio, spazio alla commedia con “Provaci ancora, Sam” di Woody Allen: il 31 dicembre doppia replica e brindisi finale per iniziare l’anno all’insegna dell’umorismo e del romanticismo.
Dopo il teatro, la festa continua in città: in piazza della Vittoria concerto live dei Pinguini Tattici Nucleari e DJ set fino a notte fonda, mentre a Villa Durazzo Bombrini lo Sveglione di Capodanno celebra la scena musicale indipendente genovese.
