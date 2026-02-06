Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Andrea Bruschi
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Andrea Bruschi, attore di grande esperienza e cantante come leader del gruppo Marti.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Fiorella Mannoia canta De Andrè e Fossati: parte da Genova il tour "Anime Salve"
04/02/2026
di Anna Li Vigni
Fiorella Mannoia torna a Genova con “Anime Salve”: due serate dedicate a De André e Fossati
03/02/2026
di Anna Li Vigni