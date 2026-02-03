Fiorella Mannoia torna a Genova con “Anime Salve”: due serate dedicate a De André e Fossati

Genova accoglie l’inizio di un nuovo percorso musicale di Fiorella Mannoia che sceglie la città simbolo del cantautorato italiano per inaugurare “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, un progetto live intenso e carico di significato. All’appuntamento già annunciato del 27 giugno, si aggiunge una seconda data il 28 giugno, sempre all’Arena del Mare del Porto Antico, nell’ambito di Altraonda Festival, a conferma dell’attesa e dell’entusiasmo del pubblico.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili da oggi alle ore 16 su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito di Friends & Partners.

Lo spettacolo nasce come un omaggio sentito a Fabrizio De André e Ivano Fossati, due autori fondamentali non solo per la storia della musica italiana, ma anche per il cammino artistico di Fiorella Mannoia. Il progetto si inserisce inoltre nel trentennale di “Anime Salve”, album pubblicato nel 1996 e considerato il testamento creativo di Faber, frutto della collaborazione con Fossati e riconosciuto con la Targa Tenco.

In scaletta, le canzoni simbolo di quell’opera, insieme ad altri brani amatissimi dei due cantautori già presenti nel repertorio di Fiorella, accanto a nuove riletture pensate appositamente per questo tour. Ne nasce un racconto musicale profondo, che restituisce tutta la forza poetica, civile ed emotiva di un’eredità artistica ancora viva.

Date dei concerti:

27 giugno – Genova, Arena del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival

28 giugno – Genova, Arena del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival (nuova data)

