Genova in festa per i 20 anni da sito Unesco: molti eventi e un'edizione speciale dei Rolli Days

Genova festeggia il ventennale dell’iscrizione de "Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli" nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, riconoscimento ottenuto nel 2006 che riguarda 42 dimore storiche, simbolo di un sistema di ospitalità pubblica unico al mondo.

Tra gli eventi in programma: una festa di Carnevale a tema lungo la storica Via Aurea, edizioni speciali dei Rolli Days a marzo e ottobre, restauri dei palazzi e un convegno internazionale dal 24 al 26 novembre a Palazzo Ducale su “conoscenza, interpretazione e conservazione del Patrimonio Mondiale Universale”, concludendosi con la conferenza dello storico dell’arte Tommaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena.

"Condividere è proteggere – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – perché i beni culturali sono un’eredità condivisa, tutelabile solo se conosciuta da tutti". Lo conferma uno studio del Comune, secondo cui il sito gode di oltre l’85% di recensioni positive sui portali turistici.

"Il patrimonio dei Rolli è un motore fondamentale di attrattività – aggiunge l’assessora al Turismo Tiziana Beghin – capace di generare valore economico e sviluppo sostenibile". Un riconoscimento che, come sottolinea il soprintendente Vincenzo Tinè, "ha premiato una testimonianza monumentale di interesse internazionale, contribuendo alla rinascita culturale e turistica della città".

Anche il mondo economico partecipa alle celebrazioni: "Vogliamo trasformare il ventennale in un’occasione concreta di sviluppo – afferma il vicepresidente della Camera di Commercio Alessandro Cavo – valorizzando le storie degli ospiti illustri e l’arte dell’ospitalità".

