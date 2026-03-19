Genova, al Chiossone le favole giapponesi di Tokuko Tajima tra arte contemporanea e tradizione

Un viaggio tra immaginazione e tradizione giapponese prende forma al Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, dove dal 20 marzo al 19 aprile è allestita la mostra “Museo delle favole giapponesi” dell’artista Tokuko Tajima. Un progetto che unisce arte contemporanea e patrimonio museale, offrendo al pubblico un percorso immersivo tra ceramica e narrazione.

Mostra – L’esposizione nasce dal lavoro di diploma dell’artista presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Le opere, realizzate in ceramica, si ispirano alle fiabe della tradizione nipponica e costruiscono un racconto visivo che invita il visitatore a esplorare simboli, suggestioni e atmosfere tipiche della cultura giapponese.

Dialogo – Il cuore del progetto è il confronto tra linguaggi e tempi diversi: le creazioni contemporanee sono affiancate a una selezione di opere della collezione del museo, provenienti dai depositi e scelte in collaborazione con la direzione. Ne nasce un intreccio tra passato e presente che valorizza entrambe le dimensioni.

Curatela – La mostra è curata dai docenti Jacopo Marchioretto e Sabrina Marzagalli, che hanno accompagnato lo sviluppo del progetto. L’allestimento è pensato per favorire un’esperienza immersiva, lasciando spazio all’interpretazione personale e all’immaginazione.

Dichiarazioni – “Questa mostra rappresenta un esempio virtuoso di dialogo tra culture e generazioni artistiche, capace di valorizzare il patrimonio del Museo Chiossone e, al tempo stesso, promuovere il talento contemporaneo”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Montanari. “Il progetto di Tokuko Tajima testimonia l’importanza di sostenere i giovani artisti e creare occasioni di incontro tra tradizione e creatività”.

Cultura – L’iniziativa conferma il ruolo di Genova come crocevia culturale, capace di mettere in relazione istituzioni storiche e nuove espressioni artistiche, favorendo lo scambio internazionale.

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