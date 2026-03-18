“Gente di una certa”: teatro e solidarietà a Genova a favore della 'Banca degli occhi Melvin Jones'

Ci sono eventi che vanno oltre il semplice intrattenimento e diventano occasioni concrete per fare del bene. È questo lo spirito dello spettacolo “Gente di una certa”, in programma domenica 29 marzo alle ore 16.30 al Teatro della Gioventù di Genova, in via Cesarea 16.

L’iniziativa unisce cultura e solidarietà, offrendo al pubblico non solo un momento di condivisione ed emozione, ma anche la possibilità di contribuire a una causa di grande valore sociale. L’intero ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones, impegnata quotidianamente in un obiettivo tanto semplice quanto straordinario: restituire la vista a chi l’ha perduta attraverso la donazione di cornee.

Dietro ogni trapianto c’è una storia di rinascita: persone che tornano a vedere, a riconoscere i volti dei propri cari, a riappropriarsi della propria quotidianità. Risultati possibili grazie alla generosità di chi sceglie di sostenere iniziative come questa, partecipando attivamente e diffondendo la cultura della donazione.

Essere presenti allo spettacolo non significherà soltanto assistere a una rappresentazione teatrale, ma diventare parte di un progetto più ampio, capace di incidere concretamente nella vita degli altri.

A sostenere l’iniziativa, con un invito forte alla partecipazione, anche importanti rappresentanti del territorio e del mondo associativo: Gaia Mainieri, Governatrice del Distretto 108Ia2; Mauro Imbrenda, Governatore del Distretto 108Ia3; Santo Durelli, Presidente dell’Associazione Amici Banca Occhi; Nicoletta Nati, Presidente della Fondazione Banca degli Occhi e primo vice del Distretto 108Ia3.

Il costo del biglietto è di 20 euro ed è possibile acquistarlo direttamente presso la biglietteria del Teatro della Gioventù.

Link diretto https://www.vivaticket.com/it/ticket/gente-di-una-certa/297764

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