Capitale Italiana Cultura 2028, Sarzana delusa: vince Ancona

Delusione a Sarzana: Ancona conquista il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, grazie al dossier intitolato “Ancona. Questo adesso”. L’annuncio ufficiale è arrivato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine della selezione che ha visto coinvolte numerose città candidate da tutta Italia.

Per Sarzana, che aveva presentato un progetto ambizioso e fortemente radicato nella valorizzazione del territorio e della sua identità storica, si tratta di una delusione significativa. La candidatura ligure puntava infatti a mettere in luce il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della città, oltre a promuovere un modello di sviluppo sostenibile basato sulla cultura come motore di crescita.

Il titolo di Capitale Italiana della Cultura rappresenta un riconoscimento di grande prestigio e offre alla città vincitrice un’importante opportunità di rilancio. Ancona beneficerà infatti di un contributo statale pari a 1 milione di euro, destinato alla realizzazione del programma culturale presentato nel dossier. Il progetto vincitore si propone di rafforzare il ruolo della città come crocevia culturale dell’Adriatico, valorizzando il dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Nonostante la mancata vittoria, per Sarzana il percorso intrapreso resta comunque significativo. La candidatura ha infatti contribuito a rafforzare la progettualità locale, creando reti tra istituzioni, associazioni e realtà culturali del territorio. Un patrimonio di idee e collaborazioni che potrà essere sviluppato anche in futuro.

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