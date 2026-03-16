Genova rafforza i legami con la filiera turistica nazionale e internazionale

Bilancio positivo per la partecipazione del Comune di Genova alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. L'attività di networking sviluppata nello stand istituzionale e gli incontri con operatori e buyer internazionali hanno rafforzato il dialogo con la filiera turistica e consolidato i rapporti con i principali mercati di riferimento.

"La partecipazione alla Bmt rappresenta un'importante occasione per rafforzare la visibilità internazionale di Genova e consolidare relazioni strategiche con operatori e mercati esteri - spiega l'assessora al Turismo Tiziana Beghin - La città si presenta con un calendario di eventi e progetti culturali di altissimo livello, capace di valorizzare la nostra identità storica e al tempo stesso proporre un'offerta contemporanea, sostenibile e fortemente esperienziale».

"Nel corso della manifestazione — che ha visto la presenza di 487 espositori, 390 seller italiani e buyer provenienti da 17 Paesi — la delegazione genovese ha incontrato operatori internazionali provenienti da mercati prioritari come Germania, Danimarca, Polonia e Regno Unito, riscontrando particolare interesse per l'offerta turistica integrata della città, che unisce cultura, experience tourism e outdoor.

La presenza alla BMT, tra i 72 enti di promozione territoriale presenti, ha consentito inoltre di dialogare con la filiera del trasporto — 21 compagnie aeree e 15 compagnie di navigazione — e con numerosi tour operator, confermando la solidità del brand Genova e la capacità della città di innovare la propria offerta turistica mantenendo intatta la propria identità.

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