“Appuntamento letale”: a Telenord la Genova inedita e adrenalinica del primo lungometraggio di Gino Versetti

Gino Versetti, regista e attore, è stato ospite della trasmissione Liguria Live su Telenord per presentare il suo primo lungometraggio, Appuntamento letale, un progetto cinematografico ambizioso sviluppato insieme a Daniela Rania di Altea Teatro e scritto da Maurizio Bonanno, attualmente in fase di lavorazione con un cast già definito e consolidato.

Il film segna un importante debutto per Versetti dietro la macchina da presa e si inserisce nel genere della commedia frenetica con forti elementi di azione e suspense. Al centro della storia c’è Michele, un timido single genovese che, spinto dagli amici, decide di partecipare a un appuntamento al buio. Quello che dovrebbe essere un incontro semplice e senza pretese si trasforma però in una notte completamente fuori controllo, fatta di eventi imprevisti e situazioni sempre più surreali.

La trama si sviluppa come un susseguirsi di colpi di scena, rapimenti e inseguimenti, che trasformano la città di Genova in un vero e proprio scenario narrativo dinamico e sorprendente. La pellicola punta infatti a mostrare una città diversa dal solito immaginario cinematografico, valorizzandone angoli meno conosciuti e trasformandoli in set naturali dal forte impatto visivo.

Tra le location scelte spiccano anche contesti insoliti e contemporanei, come la zona degli Erzelli, che contribuisce a dare al film un’ambientazione moderna e quasi “trasfigurata”, in cui la quotidianità urbana si intreccia con una dimensione quasi cinematograficamente estrema.

Appuntamento letale si presenta dunque come una commedia adrenalinica che mescola ironia, ritmo serrato e azione, puntando a valorizzare sia il talento del cast coinvolto sia la città di Genova, trasformata in protagonista a tutti gli effetti della narrazione.

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