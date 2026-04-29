Liguria, boom turismo per il ponte del Primo Maggio
di c.b.
Le località della Liguria si preparano ad accogliere un’ondata di visitatori in vista del ponte del Primo Maggio, con strutture ricettive quasi completamente piene. A ridosso dell’inizio delle festività, il tasso di occupazione delle camere si attesta tra il 90% e il 95%, confermando un forte richiamo turistico.
A rendere il dato ancora più significativo è la crescente abitudine dei viaggiatori a pianificare le partenze all’ultimo momento, una dinamica che potrebbe spingere ulteriormente i numeri verso l’alto nei prossimi giorni. A favorire questo trend contribuiscono anche le condizioni meteo favorevoli e la temporanea sospensione dei principali cantieri autostradali, che agevola gli spostamenti verso la regione.
Secondo l’assessore al Turismo Luca Lombardi, questi risultati evidenziano la forte capacità attrattiva del territorio, già molto richiesta durante la primavera. Le alte percentuali di presenze rappresentano, inoltre, un segnale incoraggiante per una stagione estiva che si preannuncia positiva.
Lombardi sottolinea anche come i dati confermino l’efficacia delle strategie di destagionalizzazione, che negli ultimi anni hanno contribuito a distribuire meglio i flussi turistici lungo tutto l’arco dell’anno. I buoni risultati registrati nei cosiddetti periodi di bassa stagione indicano un cambiamento concreto nelle abitudini dei visitatori.
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