Carlo Felice: avviato risanamento, lieve rincaro dei biglietti, caccia a un main sponsor, niente Balletti di Nervi per il 2026

Riunione stamani della Commissione consiliare congiunta Cultura e Bilancio per discutere lo stato di salute e le prospettive future della Fondazione Teatro Carlo Felice. Alla seduta hanno partecipato l'assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari, l'assessore al Bilancio e vicesindaco Alessandro Terrile, il sovrintendente Michele Galli, i vertici della governance del Teatro, rappresentanti di Regione Liguria e le sigle sindacali. Al centro del dibattito la relazione "Un anno all'opera - Relazione economico-gestionale 23 aprile 2025 / 29 aprile 2026. Il Teatro ha intrapreso una rimodulazione del cartellone per garantire maggiore sostenibilità finanziaria e appeal verso il pubblico. Tra i cambiamenti significativi, la sostituzione di Der ferne Klang con il Don Giovanni (esteso a 6 recite) e l'inserimento di titoli popolari come Tosca. La strategia ha premiato il Concerto di Capodanno e Carmina Burana che hanno registrato il "tutto esaurito". Per il Natale 2025, la produzione di Coppélia si è evoluta nel Boléro di Ravel, mentre per l'estate 2026 è prevista una capillare riorganizzazione dei concerti in decentramento che toccherà diverse località liguri (da Imperia a Sarzana, fino a Laigueglia) e importanti collaborazioni internazionali come il CLIP di Portofino.

Il Teatro Carlo Felice di Genova, per la stagione 2026-2027, ritoccherà al rialzo, anche se molto contenuto, il prezzo dei biglietti. È una delle strategie di gestione annunciate oggi dal sovrintendente Michele Galli durante la commissione consiliare a palazzo Tursi durante la quale ha presentato una relazione sul suo primo anno di gestione.



Galli, supportato dalla responsabile comunicazione del Carlo Felice Floriana Tessitore, rispondendo alle domande dei commissari, ha spiegato che il rincaro andrà da 1 a 5 euro a biglietti a seconda della tipologia e che le tipologie più vendute avranno il rincaro minore possibile. Tra le mosse annunciate per l'immediato futuro anche un maggior coinvolgimento dei privati, per cui si conta di ottenere oltre 4 milioni di euro, l'efficientamento energetico (le lampadine a incandescenza della sala saranno sostituite con luci led) e lo sblocco di partite come l'onerosa operazione legata al magazzino acquistato a Casale Monferrato e mai ristrutturato: finalmente in estate dovrebbe avvenire il trasferimento definitivo del materiale dall'altro magazzino, tuttora in affitto, a Savignone.



Per quanto riguarda il tema della cancellazione dell'edizione 2026 del Festival del balletto di Nervi, il sovrintendente ha ribadito quanto sostenuto dall'amministrazione comunale: "Nell'attuale perimetro di bilancio, Nervi non può essere sostenuto", ma ha aggiunto: "Invece avrebbe potuto essere preso in considerazione a gennaio 2025 quando era stato emanato il decreto ministeriale per il triennio 2025-27: a quel tempo la fondazione Carlo Felice avrebbe dovuto presentare un progetto per tentare di ricevere finanziamenti, ma non è stato fatto. A questo punto si potrà provare a presentare domanda solo nel 2028". I vertici del Carlo Felice hanno dichiarato che la nuova stagione sarà presentata entro l'inizio di giugno

Sotto il profilo amministrativo, la Fondazione ha avviato una profonda riorganizzazione. Sarà introdotto un nuovo organigramma e il piano triennale del fabbisogno del personale, oltre all'adeguamento del Modello Organizzativo 231: entro luglio 2026 sarà completato il trasferimento dei materiali scenici nei nuovi magazzini di San Giorgio di Casale Monferrato; dopo quattro anni di fermo, è ripartita la manutenzione della macchina scenica e, grazie al Fondo Strategico Regionale, a luglio 2026 la sala sarà dotata di illuminazione a LED per l'efficientamento energetico. Infine, attraverso i fondi interprofessionali, sono stati recuperati 64mila euro per la formazione interna, mentre la messa a reddito delle sale ha generato 431mila euro nel 2025, con una previsione di 700mila euro già contrattualizzati per il 2026. Inoltre, per la prima volta, il Teatro si è dotato di una struttura professionale per la raccolta fondi. Il progetto "I custodi del faro" ha già visto l'adesione di grandi partner (tra cui IREN, Banca Passadore, ENI) con l'obiettivo ambizioso di raccogliere 1,65 milioni di euro entro la fine del 2026. Notevole anche il balzo del pubblico: gli abbonamenti sono passati da 1.371 a 1.952 (+42%). Parallelamente, la strategia social ha prodotto numeri record: oltre 12 milioni di visualizzazioni su Facebook e 3,4 milioni su Instagram nell'ultimo semestre.

"Il Comune di Genova conferma il proprio sostegno convinto e sostanziale alla Fondazione Carlo Felice". Così il vicesindaco Terrile al termine della Commissione cultura e Bilancio sulla situazione del teatro genovese. "Stimiamo che l'apporto complessivo del Comune per l'annualità 2025 supererà i 6 milioni di euro, ben oltre il contributo ordinario di 4,5 milioni. Parallelamente al sostegno corrente, stiamo lavorando per chiudere una vertenza riguardante le manutenzioni straordinarie dell'immobile. Nel rendiconto approvato ieri, abbiamo già previsto un accantonamento di circa 900 mila euro. È doveroso riconoscere che il Carlo Felice opera in un contesto complesso: l'aumento dei costi energetici e delle materie prime, unito a una riduzione del Fus mette sotto pressione tutte le fondazioni liriche. In particolare, scontiamo un paradosso normativo nei criteri di riparto del Fus: Genova dispone di una sala da 2.000 posti e i meccanismi di premialità basati sul 'tutto esaurito' ci penalizzano rispetto a teatri con capienze ridotte (come Fenice o Scala), dove raggiungere il sold-out è numericamente più semplice. Nonostante queste difficoltà e stipendi medi che purtroppo restano tra i più bassi del settore, la governance del Teatro sta compiendo un lavoro straordinario di razionalizzazione e ordine contabile. Non possiamo tuttavia procedere solo in emergenza. La soluzione strutturale che proponiamo è il coinvolgimento di un nuovo sponsor istituzionale di alto profilo, sul modello di quanto avvenne con Erg all'epoca della riapertura. Un partner che, a fronte di un impegno pluriennale e significativo, possa entrare nel Consiglio di Indirizzo e garantire quella programmazione di lungo periodo che oggi è messa a rischio dall'incertezza dei fondi correnti. Il Comune non farà mancare il proprio appoggio, ma è necessario che tutti gli enti culturali cittadini operino nel massimo rispetto delle previsioni di spesa".

"Al nostro insediamento - ha detto Montanari -abbiamo trovato una situazione critica: il ministero segnalava un tasso di affollamento della sala estremamente basso, che metteva a rischio la contribuzione pubblica nazionale. In un anno, grazie al lavoro del sovrintendente Galli, abbiamo portato l'affollamento medio al 70%, superando le criticità sollevate da Roma. Il bilancio 2026 è una sfida per eliminare i debiti e garantire stabilità ai lavoratori. Abbiamo costruito un ponte con il territorio, dai giovani nelle scuole ai privati, che finalmente vedono nel Carlo Felice un'istituzione solida su cui investire. Abbiamo anche trovato impegni verbali per oltre un milione di euro per i balletti del 2025 senza alcuna copertura finanziaria deliberata a pochi giorni dall'evento. Siamo intervenuti come Comune, garantendo i pagamenti ad artisti e maestranze. Il bilancio previsionale 2026 - che non può prevedere il Festival di Nervi per l'annualità in corso, come dimostrato nella relazione del Sovrintendente - è un bilancio sfidante che punta all'eliminazione del debito strutturale. Abbiamo anche bisogno di consolidare e immaginare già il pubblico di domani: abbiamo aperto alle scuole, coinvolto i Municipi e semplificato alcuni linguaggi perché l'opera non sia un privilegio di pochi, ma una consuetudine quotidiana per tutta la città. Stiamo investendo risorse che possano risanare e sostenere una delle istituzioni più importanti del territorio per renderla solida, sostenibile e finalmente partecipata anche dal tessuto imprenditoriale locale".



Commento Lega - I consiglieri comunali della Lega esprimono preoccupazione per l’assenza dei Balletti di Nervi nell’estate 2026, temendo che il Levante genovese resti senza una adeguata programmazione culturale. Secondo il gruppo, i Parchi di Nervi rappresentano un patrimonio di grande valore che necessita di una pianificazione stabile e non lasciata all’incertezza.

Per questo è stato presentato un atto in Consiglio comunale che impegna sindaco e Giunta a definire fin da subito un calendario di eventi alternativi per l’estate 2026, con l’obiettivo di sostenere anche il turismo e le attività commerciali del territorio.

Tra le proposte avanzate, la Lega chiede l’organizzazione di un palinsesto estivo che includa concerti, teatro e reading, oltre al rilancio del cinema all’aperto, già previsto in precedenti iniziative approvate dal Consiglio. Viene inoltre sollecitata una programmazione anticipata e strutturata, evitando decisioni dell’ultimo minuto che penalizzano operatori e imprese locali.

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