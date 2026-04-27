Gianni Morandi fa tappa a Genova e lancia il tour estivo 2026: 12 concerti per celebrare “C’era un ragazzo”

Il tour nei palasport non è ancora concluso, ma Gianni Morandi guarda già all’estate e annuncia una nuova serie di concerti. Dodici appuntamenti in tutta Italia per celebrare i 60 anni di “C’era un ragazzo”, uno dei brani simbolo della sua carriera. Tra le tappe imminenti anche Genova, dove l’artista salirà sul palco il 6 maggio al Palateknoship alle ore 21. Le ultime volte che Morandi è stato a Genova era per il tour con Claudio Baglioni nel 2016 e la data all'RDS Stadium nel 2018 per “D'amore d'autore”.

Tour 2026 – La nuova tournée, prodotta da Trident Music, porterà Morandi in diverse città italiane a partire dal 31 agosto a Este. Seguiranno concerti a Vigevano, Mantova, Riccione, Ostuni, Barletta, Palermo, Catania, Massa, Torbole sul Garda, Bergamo e Napoli, ultima data prevista il 1° ottobre. Un calendario pensato per location all’aperto, tra piazze storiche e arene estive.

Celebrazione – Al centro dello spettacolo ci sarà il brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. La canzone, tra le più note del repertorio di Morandi, sarà il filo conduttore di uno show che attraversa decenni di musica italiana.

Scaletta – Non mancheranno i grandi successi che hanno reso celebre l’artista, insieme a brani più recenti. Tra questi anche “Monghidoro”, scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato ad aprile. Un mix tra passato e presente che punta a coinvolgere diverse generazioni di pubblico.

Live band – Sul palco con Morandi una band diretta dal maestro Luca Colombo, chiamata ad accompagnare il cantante con arrangiamenti energici e dinamici, valorizzando ogni brano del repertorio.

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