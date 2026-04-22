Maimone: "Con il progetto Arsellina, la Valbisagno ritrova la sua vocazione all'agricoltura"

L'ex professore dell'istituto agrario "Marsano" Marcello Maimone racconta a Telenord come sia nato il progetto "Arsellina" presentato a Molassana in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Un'iniziativa che si sposa alla perfezione con le caratteristiche del territorio della Valbisagno e che coinvolge istituzioni, associazioni, realtà di varia natura e tanti studenti desiderosi di fornire un prezioso contributo.

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