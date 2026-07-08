UlisseFest 2026 approda a Genova, nel segno dell''Elogio della fuga': tutti gli appuntamenti

Genova si prepara ad accogliere l'UlisseFest 2026, la festa del viaggio firmata Lonely Planet, consolidando una collaborazione avviata lo scorso anno con il riconoscimento del capoluogo ligure come unica destinazione italiana inserita nella prestigiosa classifica Best in Travel.

La IX edizione di Lonely Planet UlisseFest – La festa del viaggio si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026 e avrà come filo conduttore "Elogio della fuga", un tema che invita a riscoprire il viaggio come occasione di cambiamento, crescita personale e apertura verso nuovi orizzonti.

Per tre giorni Genova diventerà il punto di riferimento per viaggiatori, scrittori, blogger, fotografi, giornalisti e artisti, protagonisti di incontri, racconti e momenti di confronto dedicati al mondo dell'esplorazione e della scoperta.

A presentare i contenuti e lo spirito della manifestazione è stato il direttore artistico Angelo Pittro, intervenuto ai microfoni di Liguria Live su Telenord, dove ha illustrato il significato del tema scelto per l'edizione 2026 e il valore della collaborazione con la città di Genova.

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